Sporočili podrobnosti nesreče s petimi smrtnimi žrtvami: ukrajinski kombi v ruski tovornjak

Piše: C. R.

Vzrok prometne nesreče na štajerski avtocesti, v kateri je umrlo pet ljudi, je bila po prvih podatkih neprilagojena hitrost, so v izjavi za medije pojasnili na PU Celje. Ukrajinski državljan je s sprednjim delom vozila trčil v zadnji del priklopnega vozila, ki je stalo pred delovno zaporo pri Tepanju. Avtocesto so po petih urah odprli za promet.

Prometno nesrečo je po prvih podatkih povzročil državljan Ukrajine, ki je s kombiniranim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del tovornjaka, ki ga je vozil državljan Rusije, je v izjavi za medije pojasnila inšpektorica za promet na Policijski upravi (PU) Celje Jasna Božič.

V kombiniranem vozilu je bilo sedem potnikov, od teh jih je pet umrlo. Voznik, povzročitelj nesreče, je lahko poškodovan, sopotnica pa huje.

Dva udeleženca prometne nesreče so prepeljali v bolnišnico, enega od njiju s helikopterjem, je navedla Božič. Voznik tovornega vozila, državljan Rusije, po prvih podatkih v nesreči ni bil poškodovan.

Kot so za STA danes povedali na PU Celje, so štiri žrtve državljanke Ukrajine, prav tako je Ukrajinka poškodovana sopotnica, ki so jo prepeljali v bolnišnico, ene žrtve pa še niso identificirali.

Več informacij bo policija sporočila, ko bodo jasne vse okoliščine prometne nesreče, so za STA pojasnili na PU Celje.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra so štajersko avtocesto med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani po več kot petih urah ponovno odprli.

S kraja nesreče so po besedah Božič odstranili tovorno vozilo, zato je promet lahko stekel po odstavnem pasu, prav tako je bilo na terenu ogromno policijskih patrulj. Dars je omogočil, da so odprli priključek Slovenske Konjice, s tem pa so preprečili, da bi se ustvarjali novi zastoji, tudi na regionalnih cestah, je pojasnila.

Policija v zastojih, ki nastajajo zaradi rekonstrukcije avtoceste na tem odseku, temeljito opravlja nadzor, tudi s helikopterji, je pojasnila Božič. Ob tem je vse voznike med drugim pozvala, naj v zastojih upoštevajo varnostno razdaljo, naj bodo spočiti in naj v zastojih ne uporabljajo mobilnih telefonov.