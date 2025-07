Sojenje domnevnim napadalcem na ribniškega župana se seli v Ljubljano

Piše: Moja Dolenjska

Na kočevskem okrajnem sodišču bi morali danes nadaljevati sojenje Arsenu in Leonardu Novaku, obtoženima napada na ribniškega župana Sama Pogorelca, a so narok že kmalu po začetku prekinili. Tožilstvo je namreč spremenilo obtožnico, tako da jima po novem očita povzročitev hude telesna poškodbe, s čimer se je spremenilo tudi pristojno sodišče, poroča STA.

Kot je na začetku naroka povedal tožilec, je nedavno prejel izvedensko mnenje izvedenca medicinske stroke, iz katerega izhaja, da sta tako Pogorelc kot njegova soplesalka, ki so ju 8. junija napadli na veselici v Ribnici, prejela večje število poškodb po glavi in drugje, zaradi česar sta bila začasno iznakažena, kar pa odgovarja kaznivemu dejanju povzročitve hude telesne poškodbe. Tako je bil primoran obtožnico spremeniti tako, da Arsenu in Lenoardu Novaku poleg nasilništva očita kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe in ne zgolj lahke telesne poškodbe.

Ker je za povzročitev hude telesne poškodbe zagrožena kazen do petih let zapora, za lažjo pa zgolj tri, se je po besedah tožilca spremenilo tudi krajevno pristojno sodišče in je tako za zadevo po novem pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Sodnica Lucija Hribernik Meglič se je s tem strinjala, zato je obravnavo prekinila, hkrati pa tudi preklicala naroke, ki so bili v zadevi na kočevskem okrajnem sodišču sklicani za v sredo in petek. Kot je povedala, bo spis zdaj poslala tožilstvu, ki bo lahko spremenjeno obtožnico nato vložilo na ljubljansko okrožno sodišče ali pa tam zahtevalo sodno preiskavo.

S prekinitvijo obravnave sta se strinjala tudi zagovornika obeh obtoženih. Kot sta povedala, izvedenskega mnenja še nista prejela, zato se o spremembi obtožnice in vsem, kar je povezano s tem, ne moreta izrekati.

25-letnemu Arsenu in 18-letnemu Leonardu Novaku obtožnica očita kaznivo dejanje nasilništva in povzročitev hude telesne poškodbe, kar naj bi ga zagrešila 8. junija okoli ene ure zjutraj na veselici v Ribnici. Poleg njiju je obtožen še mladoletnik, zoper katerega pa postopek zaradi mladoletnosti poteka za zaprtimi vrati.

Po prepričanju tožilstva naj bi župana prvi udaril mladoletnik, zatem pa naj bi se ga lotila še Leonardo in Arsen Novak. Pogorelc je zaradi udarcev padel na tla, nato pa naj bi ga trojica še obrcala. Pri tem jo je skupila tudi Pogorelčeva soplesalka, sicer policistka, ki pa takrat ni bila na službeni dolžnosti.

Tako Arsen kot Leonard Novak sta v priporu, zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov, ki bi ju pripeljali na sodišče, pa jima sodijo preko videokonference. Kaznivo dejanje zanikata. Trdita, da ju v času dogodka ni bilo na plesišču.