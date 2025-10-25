Romi nasilno napadli očeta, ki je šel iskat sina, policija sporočila skope informacije, da je 20-letnik napadel moškega

Piše: C. R.

Danes nekaj po 2.30 so bili na policiji obveščeni o dogodku, kjer je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico in po podatkih zdravstvenega osebja je hudo poškodovan.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja iz poglavja Kazenskega zakonika zoper življenje in telo.

Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave so novomeški kriminalisti identificirali 20-letnega osumljenca. Danes popoldne so ga izsledili in mu odvzeli prostost. Preiskava in zbiranje obvestil še poteka, zato podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Podrobnosti niso sporočili. Jih je pa nekaj več objavil portal Moja Dolenjska. Kot poroča, je pred lokalom Patriot v središču Novega mesta ponoči skupina Romov hudo pretepla očeta, ki je prišel po sina, oče je v kritičnem stanju. Sina so Romi napadli že pred tem.

Na Mestni občini Novo mesto dogodek potrjujejo in opozarjajo, da se romska problematika v tem delu države poslabšuje.