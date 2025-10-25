Romi nasilno napadli očeta, ki je šel iskat sina, policija sporočila skope informacije, da je 20-letnik napadel moškega

Piše: C. R.
Danes nekaj po 2.30 so bili na policiji obveščeni o dogodku, kjer je bil na Rozmanovi ulici v Novem mestu na javnem kraju poškodovan moški. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico in po podatkih zdravstvenega osebja je hudo poškodovan.
Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja iz poglavja Kazenskega zakonika zoper življenje in telo.
Na podlagi intenzivne kriminalistične preiskave so novomeški kriminalisti identificirali 20-letnega osumljenca. Danes popoldne so ga izsledili in mu odvzeli prostost. Preiskava in zbiranje obvestil še poteka, zato podrobnosti zaradi interesa preiskave ne moremo pojasnjevati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.
Podrobnosti niso sporočili. Jih je pa nekaj več objavil portal Moja Dolenjska. Kot poroča, je pred lokalom Patriot v središču Novega mesta ponoči skupina Romov hudo pretepla očeta, ki je prišel po sina, oče je v kritičnem stanju. Sina so Romi napadli že pred tem.
Na Mestni občini Novo mesto dogodek potrjujejo in opozarjajo, da se romska problematika v tem delu države poslabšuje.
Z Mestne občine Novo mesto so sporočili, da napad ostro obsojajo. “Nasilni dogodek na žalost dokazuje, da se romska problematika, na katero župani jugovzhodne Slovenije in Posavja opozarjajo že dalj časa, opazno poslabšuje, država pa kot edina pristojna za njeno reševanje kljub resnosti situacije ne ukrepa. Trenutno je napadeni občan v kritičnem zdravstvenem stanju, storilec pa v policijskem pridržanju,” so zapisali.
Kot so navedli, je župan Gregor Macedoni po dogodku, “ki ponovno osvetljuje neučinkovito reševanje varnostne problematike s strani države, v rednem kontaktu s policijo”: “V imenu občanov in občank, ki si zaslužijo varnosti v lastnem okolju, je pristojne znova pozval k ničelni toleranci do nasilja in zahteval takojšnje ukrepanje tako v primeru nedavnega napada kot pri spremembi kazenske zakonodaje.”
Predstavniki vlade, uradniki ministrstva za pravosodje in pravosodni sistem se bodo morali po besedah Macedonija zavedati, da je preveč ščitenja krivih in premalo varovanja nedolžnih. Medtem je v času, ko pristojni iščejo rešitve, na jugovzhodu Slovenije preveč dejanskih žrtev s trajnimi fizičnimi poškodbami, posttravmatskimi stresnimi motnjami in na žalost danes tudi občan, ki se bori za življenje, opozarja.
“Gre za dejansko poslabševanje varnostnih razmer v našem delu države, občani in občanke pa upravičeno pričakujemo aktivno in pravično delovanje pristojnih organov, ki bodo storili vse potrebno za zagotovitev naše varnosti, ne glede na to, kateri etnični skupini pripadajo storilci kaznivih dejanj,” je vlado pozval k prevzemu odgovornosti novomeški župan Gregor Macedoni.