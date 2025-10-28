Rekonstrukcija dogajanja: To je za zdaj neuradno znano o smrti Aleša Šutarja

Piše: Moja Dolenjska

Po sobotnem grozljivem napadu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar, na dan počasi prihajajo nekatere podrobnosti napada. Nekatere je razkrila policija, nekatere mediji, nekatere pa očividci, ki so se oglasili v medijih. Ob tem poudarjamo, da gre še vedno za neuradne podatke, ki se lahko razlikujejo od dejanskega dogajanja, ter da bo končne odgovore o tem, kaj se je dogajalo, dala šele sodna obravnava.

Za zdaj je znano, da je napada na očeta dveh otrok osumljen 21-letni Rom, doma z območja občine Šentjernej. Po pisanju Slovenskih novic gre za Sabrijana Jurkoviča, ki ni imel prvič težav s policijo. Že kot mladoletnik je bil po uradnih podatkih policije evidentiran za nekatera kazniva dejanja, in sicer s področja premoženjske kriminalitete ter za dve kaznivi dejanji z elementi nasilništva, pri čemer je bilo eno spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let.

Kaj se je dejansko dogajalo usodnega jutra, je še vedno precej zavito v meglo, dokončno pa se bo, kot rečeno, razjasnilo na sodišču. Za zdaj je zagotovo znano, da se je vse skupaj dogajalo pred klubom LokalPatriot, kjer je tisti večer potekal Halloween party, ki ga je organiziral Eagle Events (slovenska organizacija, ki se ukvarja z organizacijo zabav za mlade). Ta naj bi lokal LokalPatriot najel od istoimenskega kluba. Ob tem se sicer postavlja vprašanje, ali je bil dogodek v celoti organiziran, kot bi moral biti, bo pa to zagotovo pokazala preiskava.

Najstniki, ki so se udeležili dogodka, vedo povedati, da jim je bilo čudno in nelagodno, da so organizatorji zabave v lokal spustili večjo skupino starejših Romov. Tega niso bili vajeni in je nakazovalo na to, da bodo težave. Posebej, ker naj bi Romi v lokalu nadlegovali dekleta, varnostniki pa ob tem gledali stran.

Dve uri pred usodnim dogodkom je pred lokalom prišlo do prvega pretepa, v katerega je bila vpletena skupina Romov, med njimi naj bi bil tudi Jurkovič. Policija je sicer prišla, udeležence popisala in izrekla globe, nato pa odšla. Zakaj ni ostala pred klubom, glede na to, da je bilo mogoče pričakovati težave, ni znano. Očitno policisti od nadrejenih niso imeli takih navodil. Več bo morda razkrila interna preiskava, ki je bila odrejena na policiji.

Nekaj po 2. uri zjutraj naj bi se pred lokal pripeljal Aleš Šutar. Poklical naj bi ga sin, ki naj bi mu grozili Romi. Tako naj bi mu tudi naročil oče, naj ravna, če bo kdaj imel težave. Že kmalu zatem, ko naj bi stopil iz vozila, naj bi se vanj zagnal Jurkovič (lahko tudi izza hrbta) in ga s bokserjem udaril v tilnik oziroma zadnji predel glave. Pri tem naj bi napadeni izgubil ravnotežje in z glavo udaril ob tla, kar naj bi bilo zanj še dodatno usodno.

Na kraj naj bi prišla policista, ki sta napadenega oživljala, nato so prišli še reševalci in ga odpeljali v bolnišnico. Tam je umrl (uradno) nekaj pred 22. uro, neuradno že prej. Da je smrt dokončno potrjena, morajo namreč zdravniki tudi potem, ko nekdo več ne kaže znakov življenja, počakati določen čas, da lahko dokončno potrdijo smrt.

Kot je znano, so Jurkoviča policisti prijeli še isti dan popoldne. Pripeljali so ga v novomeški pripor, kjer je sodnik včeraj zanj odredil pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Neuradno krivde ne priznava, kar je sicer značilno za osebe, ki ne zmorejo empatije.

Zoper njega je policija vložila kazensko ovadbo za povzročitev posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti, za kar je zagrožena kazen od pet do petnajst let zaporne kazni. Pričakovati je, da bo sojenje steklo v nekaj mesecih, takrat bo tudi znano, kaj je botrovalo sobotni tragediji. Ta je, kot na družbenih omrežjih ugotavljajo mnogi, za vedno spremenila Novo mesto.