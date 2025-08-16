Razkrito, kaj se je dogajalo v času poroke na Tunjicah: vlamljali so mladoletniki s Kočevskega, pripeljali so jih s kombiji

Piše: Moja Dolenjska

Prejšnjo soboto je v Tunjicah nad Kamnikom potekala poroka, ki se je zaradi Romov končala s solzami v očeh. Povabljeni gostje so namreč darila, med njimi tudi kuverte z denarjem za mladoporočenca, nič hudega sluteč puščali v vozilih, da jim to predajo po koncu obreda. Nihče ni pričakoval, da se bodo v Tunjicah pojavili Romi. Ko so prišli do svojih vozil, pa so ugotovili, da je bilo v njih vlomljeno, pobrano za okoli 15 tisoč evrov gotovine.

Poklicali so policiste s Policijske postaje Kamnik. Storilci pa so pobegnili v smeri Dolenjske, kjer jih je dobila policija. Šlo je za mladoletne osebe, kot takšne so jih po popisu nato spustili na prostost. Denarja ni bilo nikjer več.

Policija o teh vlomih in krajah ni poročala. Ko smo pridobljene podatke preverjali pri policiji, so vlome in kraje potrdili. Zapisali so, da storilcem v nekatere avtomobile ni uspelo vlomiti. Pri vseh pa je poleg kraje nastala tudi večja premoženjska škoda. Storilcev naj po navedbah Policijske uprave Kranj, kamor spada območje Kamnika, naj ne bi našli.

V uredništvu pa smo se seznanili, da v zadnjih časih mladoletne Rome vozijo s kombiji po Sloveniji z namenom, da kradejo pred cerkvami, pokopališči in gorskimi potmi, policisti pa imajo pri tem žal zvezane roke.

Kraj je vedno več, storilci so mladoletni, za njimi pa stojijo tisti, ki jih prepeljejo in pravočasno poskrijejo denar in ostalo nakradeno. Zato tega policisti ne najdejo.

Policisti storilce poznajo

Po naknadnih informacijah so na parkirišču pred cerkvijo Sv. Ane v Tunjicah denar pobirali iz kuvert, poškodovali so okvire vrat vozil. Storilci s pajserjem odkrivijo rob vrat in odprejo avto s kljukico. Policisti storilce poznajo, vedo, da so z območja Kočevja in hodijo krast na Gorenjsko. Stari so 13 in 14 let, mladoletni, zato jih policija lahko samo popiše, obvesti center za socialno delo in tožilstvo, nato pa jih izpustijo.

Vse kaže, da imajo policisti ukaz “z vrha”, z ministrstva za notranje zadeve, ki ga vodi Boštjan Poklukar, da se to pred javnostjo prikriva in skriva, tovrstna skupina Romov pa je “zaščitena kot medvedi”.

Doslej smo o krajah v času določenih dogodkov (porok, pogrebov itd.) od domačinov več izvedeli le z območja Šentjerneja. Kjer domačini za čas, ko jih ni doma, najemajo varnostnike. Zdaj pa to postaja nuja na območju celotne Slovenije. Kriminal narašča, minister Poklukar in ostali vladni predstavniki (Robert Golob, Luka Mesec itd.) pa še vedno zatrjujejo, da je Slovenija varna država.

Dodajmo, da je pri migrantskem kriminalu dolgo veljalo, da “tega ni”, ko so bili v vladi soočeni z resnico, pa je bilo edino Poklukarjevo sporočilo: “Zaklepajte vrata.” Pri kriminalu določene romske populacije molči, policija pa ima prepoved razkrivanja podatkov javnosti. Tako kot pri ilegalnih migrantih tudi v tem primeru vladi naklonjeni, podrejeni mediji molčijo.

Dodajmo, da niso vsi Romi enaki, nekateri so lačni, zelo lačni, kot je to nedavno v enem od intervjujev povedal tudi šentjernejski župan Jože Simonič, določeni posamezniki pa so, zahvaljujoč izkoriščanju ostalih, izredno bogati.

Za konec. Zaklepanje vrat, bodisi domov ali avtomobilov, ni več dovolj. Zdaj je nuja varnostna služba. Kam smo prišli?