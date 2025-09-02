Prebivalci Mihovice opozarjajo: Izpostavljeni smo vsakodnevnemu romskemu nasilju in nadlegovanju

Piše: Moja Dolenjska

Krajani vasi Mihovica pri Šentjerneju so ministra za delo Luko Mesca, ki je tudi vladni koordinator za reševanje romskih vprašanj, pozvali k ukrepanju. Že dlje časa se namreč srečujejo z nasiljem ter motenjem javnega reda in miru s strani posameznih Romov, kar vidijo kot posledico sistemskih pomanjkljivosti. Zato zahtevajo ukrepanje.

Kot so v odprtem pismu Mescu opozorili v Vaški skupnosti Mihovica, ravnanje posameznih Romov iz dveh bližnjih romskih naselij, v katerih živi okoli 100 Romov, zanje predstavlja resno grožnjo in nevarnost.

Kot navajajo, posamezniki iz romskega zaselka Draškovec, v katerem živi okoli 50 Romov, redno kršijo javni red in mir, izvajajo nevarne vožnje, tatvine v gozdovih, rastlinjakih in trgovinah, prihaja tudi do streljanja z avtomatskim orožjem. Ob tem izpostavljajo primer iz 23. julija, ko je krogla potem, ko je bilo slišati streljanje v romskem naselju, priletela le dober meter stran od treh vaščanov Mihovice. Streljanje se je znova ponovilo pred enim tednom.

Vsakodnevnemu nasilju in nadlegovanju so prebivalci Mihovice, kot navajajo, izpostavljeni tudi s strani posameznih Romov, ki živijo v romskem naselju Mihovica. Tudi tam po njihovih podatkih živi okoli 50 Romov. “Vaščani smo vsakodnevno izpostavljeni nasilju in nadlegovanju. V starejšo vaščanko je prejšnji teden skupina napadalcev metala kamenje, drugi upokojenki so grozili z ‘nočnim obiskom’, spet druga družina pa poroča, da se prebivalci romskega naselja sprehajajo po njihovih parcelah, povzročajo nočni hrup in materialno škodo,” so zapisali. Opozorili so tudi na napad v noči na 27. junij, ko naj bi dva Roma s kolom napadla in poškodovala domačina, ki ju je zalotil na vrtu svoje hiše.

Krajani Mihovice se zato sprašujejo, zakaj država ne ukrepa. Prepričani so namreč, da ne gre le za incidente posameznikov, ampak za sistematične kršitve, povezane s sistemskimi okoliščinami. “Vsi vemo, zakaj si lahko privoščijo takšno vedenje – kazni ostajajo neizterljive, saj so storilci večinoma prejemniki socialnih pomoči in brez uradnega premoženja,” so zapisali. Njihova majhna vas pa je “le vzorec težav, s katerimi se soočajo tudi druge skupnosti jugovzhodne Slovenije”. “Če država svojih državljanov ne more zaščititi, potem je pravna država samo še prazen izraz,” so zapisali.

Na Policijski upravi Novo mesto so za STA pojasnili, da streljanje, na katerega opozarjajo krajani Mihovice, še preiskujejo. V primeru napada s kolom na krajana Mihovice je bila zoper dva napadalca podana kazenska ovadba. Obravnavali so tudi primer, ko naj bi mlajši Rom na njivi napadel kmeta. V tem primeru je bil zoper napadalca odrejen pripor, so povedali.

O težavah, s katerimi se srečujejo na jugovzhodnem delu države, je med svojim obiskom na novomeškem rotovžu v petek spregovoril tudi Mesec, sprejel ga je podžupan Urban Kramar. Mesec je povedal, da je država nekatere ukrepe že sprejela (glede obiskovanja šole in vrtca ter zaposlovanja Romov), nekatere pa še namerava. Med drugim preučujejo možnost, da bi se tistim, ki ponavljajo prekrške, denarna socialna pomoč izplačevala v naravi. “Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi,” je dejal. V načrtu imajo tudi spremembe zakona o romski skupnosti, kjer nameravajo poseči predvsem v vprašanje urejanja romskih naseljih ter v koordinacijo politik lokalne skupnosti in države, je napovedal.