Policija kroti divjake na avtocesti, a le občasno, saj avtocestna policija ne obstaja

Piše: C. R.

Celjska policijska uprava je predstavila poročilo o nadzoru na avtocesti, kjer se razmere precej zaostrujejo. Ob tem naj spomnimo, da je Golobova vlada ukinila avtocestno policijo, zato je nadzor na splošno precej šibak in le občasen.

Poročilo objavljamo v celoti:

Policisti Postaje prometne policije Celje smo v sodelovanju s postajami prometnih policij Maribor, Ljubljana in Murska Sobota, predstavniki FURS, cestninskimi nadzorniki in podjetjem Cestel, včeraj izvedli poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Nadzor smo usmerili v preverjanje tehnične brezhibnosti vozil, naloženosti in ustrezne pritrditve tovora ter spoštovanja predpisov s področja socialne zakonodaje glede obveznih počitkov in delovnega časa voznikov.

Ustavili in kontrolirali smo 35 tovornih vozil in avtobusov ter 12 vozil za prevoz nevarnega blaga. Skupno smo zaznali 35 različnih kršitev, od tega 14 kršitev s področja socialne zakonodaje. Izstopal je primer voznika tovornega vozila, ki je manipuliral s podatki o času trajanja vožnje.

Zaznali smo tudi več tehničnih pomanjkljivosti na tovornih vozilih, eno vozilo je bilo preobremenjeno, pri dveh tovornih vozilih je bil tovor nepravilno naložen oziroma neustrezno zavarovan. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti smo iz prometa izločili sedem tovornih vozil.

Vzporedno smo izvajali tudi meritve hitrosti in nadzor nad spoštovanjem varnostne razdalje. Pri tem smo ugotovili 52 kršitev, od tega sedem prekoračitev največje dovoljene hitrosti. Posebej je izstopal voznik osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo 201 km/h. Vozniku motornega kolesa, ki je prekoračil hitrost vožnje, smo zaradi vožnje z neveljavnim vozniškim dovoljenjem motorno kolo zasegli.

Policisti še vedno ugotavljamo, da številni vozniki kljub opozorilom ne upoštevajo predpisane varnostne razdalje. Tudi zaradi tega je včeraj na odseku Slovenske Konjice – Dramlje prišlo do dveh prometnih nesreč.

Avtocesta A1 sodi med prometno najbolj obremenjene cestne povezave v Sloveniji. Zaradi nadaljevanja del na odseku Slovenske Konjice – Dramlje bo tudi v prihodnje prihajalo do zastojev, zato vse voznike ponovno pozivamo, naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji, spoštujejo omejitve hitrosti ter določila socialne zakonodaje, predvsem pa naj na pot odhajajo spočiti.