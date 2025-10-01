Po izvedeni hišni preiskavi obveza tajnosti za preiskovanca ne velja več – Hojs razkril, kako so mu grozili

Piše: Moja Dolenjska

Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve in podpredsednik stranke SDS, je na X objavil, da mu je kazenski pravnik Blaž Kovačič Mlinar, sporočil, da po izvedeni hišni preiskavi zame, kot osumljenca, tajnost ne velja več.

“Torej, sumijo me, da mi je neznani policist, neznano kje in kdaj, povedal, kdaj naj bi bile preiskave Kavaškega klana, jaz pa naj bi to, leta 2021, sporočil klanu. NORO!!” je dodal.

Spomnimo. Popoldan je Hojs povedal, da so preiskovalci preiskavo označili s stopnjo tajnosti interno in ga podučili, “da če bom karkoli od tega povedal, bom v drugem kazenskem postopku in bodo prišli, ne ti, ki so iz SDT, ampak tisti, ki so iz policije”. Ob tem je zatrdil, da v preiskavi ne gre za prisluhe.

Res je noro. Ni kaj dodati.