Paket z odkupnino brez naročila? Pozor, najverjetneje gre za prevaro! 

Piše: C. R.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da se potrošniki vse pogosteje srečujejo z novo obliko prevare, pri kateri jim je na dom dostavljen paket, ki ga niso naročili, za njegov prevzem pa morajo plačati odkupnino. Vsebina prevzetega paketa je običajno brez vrednosti, potrošniki pa svojega denarja v večini primerov nikoli ne dobijo povrnjenega.

Pošiljatelj (prevarant) je pogosto iz tujine in na naključne naslove prek dostavnih služb pošilja pakete. Za njihov prevzem je treba plačati odkupnino. V paketih so pogosto ceneni izdelki, kot so ponarejeni izdelki, poceni plastične igrače, včasih je škatla celo prazna.

Prevaranti ciljajo na to, da bo potrošnik mislil, da je na naročilo zgolj pozabil ali da je paket naročil kdo od družinskih članov, in bo preprosto plačal odkupnino. To je tudi največja napaka, ki jo lahko stori, saj so podatki o pošiljatelju pogosto izmišljeni, zaradi česar ga je skoraj nemogoče izslediti.

ZPS svetuje – kaj storiti, če prejmete nenaročen paket?

Ne prevzemajte paketa, če ga niste naročili. To je najpreprostejši način, da se izognete tej vrsti prevare. Dostavljavcu povejte, da paketa niste naročili in ga ne boste prevzeli. Preverite, ali je paket morda naročil kateri izmed družinskih članov. Če ga ni, je zelo verjetno, da gre za prevaro. Če ste paket že prevzeli in plačali, shranite vse podatke (naslov pošiljatelja, embalažo, vsebino) in prijavite primer policiji, vendar ne računajte preveč na to, da boste prejeli povrnjen denar. Če gre za slovensko podjetje, je sicer pristojen Tržni inšpektorat RS.

Težave pri povračilu denarja

Največja težava je, da so na paketih v večini primerov kot pošiljatelj navedena dostavna podjetja iz tujine, ki pa niso dejanski pošiljatelji. Sumljive spletne trgovine namreč blago dobavljajo prek več različnih prevoznih podjetij, da se sled zaradi omejenih možnosti poizvedovanja v državah zunaj Slovenije in EU izgubi.