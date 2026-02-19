Oranžni alarm: spet bo snežilo do nižin, na udaru predvsem severovzhodna Slovenija!

Piše: C. R.

Že danes sneži ponekod na višje ležečih območjih Gorenjske, povsem snežne razmere do nižin pa se v petek obetajo na Koroškem, Štajerskem in v Pomurju. Sneženje bo najmočnejše zjutraj in dopoldan, do popoldneva lahko krajevno zapade do okoli 20 centimetrov, v višjih legah do 40 centimetrov snega. Izdano je oranžno opozorilo, možen bo snegolom.

Predvsem na območju Pohorja, Kozjaka in Haloz bo možen tudi snegolom. Tudi drugod po Sloveniji se lahko meja sneženja ob močnejših padavinah spusti do nižin, a bodo količine snega bistveno manjše, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Padavine so že danes od zahoda zajele Slovenijo. “Po nižinah trenutno v glavnem dežuje, dosegla nas je vremenska fronta, tako da so se padavine v zahodnih krajih že okrepile. Meja sneženja je z izjemo severozahodnega dela Slovenije kar visoko, nad okoli 1400, 1500 metri. V alpskih dolinah, recimo v Zgornjesavski dolini pa trenutno močneje sneži in je že zapadlo okoli 15, morda tudi kje do 20 centimetrov snega, recimo na Predelu,” je za STA dejal dežurni prognostik na Arsu Blaž Šter.

Pričakuje, da se bo ob tej fronti meja sneženja še nekoliko spustila, tako da bo danes verjetno snežilo tudi na primer v Bohinju in morda še kje. Nato bodo zvečer in ponoči padavine prehodno oslabele, pas padavin se bo pomikal proti vzhodu.

V petek proti jutru se bodo padavine začele pojavljati od severovzhoda, ohladilo se bo, tako da vremenoslovci pričakujejo, da se bo meja sneženja spustila do nižin. “Ne povsod. Zlasti to velja za severovzhodni del Slovenije: na Koroškem, Štajerskem in tudi v Pomurju. Tam jutri čez dan pričakujemo zimske razmere, lahko zapade nekje od 10 do 20 centimetrov snega, v višjih legah, recimo na Pohorju, Kozjaku in v Halozah, pa tudi nekje do 40 centimetrov snega,” je dejal Šter.

Zaradi pričakovanega obilnejšega sneženja je za petek za severovzhod države izdano drugo najvišje vremensko opozorilo, oranžno opozorilo. “Pričakujemo težave v prometu,” je izpostavil Šter. Možen je tudi snegolom, sploh tam, kjer bo nekaj več snega, kajti marsikje bo sneg precej južen.

Drugod po Sloveniji pa se bo meja sneženja v petek spustila nekje do okoli 600 metrov, morda na Dolenjskem tudi kaj nižje, v glavnem pa težav s snegom Šter drugje ne pričakuje.

Za severozahod države pa že danes velja oranžno opozorilo zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov. “Ta se je povečala danes čez dan v visokogorju Julijskih Alp na 4. stopnjo. Zapadlo je veliko novega snega z močnim vetrom,” je dodal Šter.

Za konec tedna kaže, da bo v soboto mrzlo jutro s temperaturami večinoma pod minus petimi stopinjami Celzija, čez dan pa se bo ogrelo. Že v nedeljo se nato kaže bolj izrazita otoplitev, tako da bodo temperature večinoma nad desetimi stopinjami in tudi v naslednjem tednu bo vreme bolj spomladansko kot zimsko. Zjutraj bodo sicer temperature še blizu ledišča, čez dan, sploh tam, kjer bo zapihal jugozahodni veter, pa se lahko do sredine tedna povzpnejo tudi na okoli 15 stopinj. Za tem pa se bo verjetno vreme začelo spet spreminjati, je sklenil Šter.

Danes zjutraj je bilo na Kredarici 175 centimetrov snega, na Voglu pa 165 centimetrov.