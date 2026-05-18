Cene naftnih derivatov: na Hrvaškem z jutrišnjim dnem cenejši dizel, pri nas pa dražji

Piše: C. R.

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 19. maja 2026 do vključno ponedeljka 25. maja 2026 znašale 1,709 evra za liter bencina, 1,753 evra za liter dizelskega goriva in 1,391 evra za liter kurilnega olja, je sporočila vlada.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,42625 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,709 evra/liter (cena pred spremembo 1,683 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 85,45 evra. Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra/liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,753 evra/liter (cena pred spremembo 1,734 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 87,65 evra. Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra/liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,391 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,373 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.391 evrov (brez prevoza).

Na Hrvaškem je drugače, saj se bo v torek tako kot pred dvema tednoma dizelsko gorivo pocenilo, medtem ko bo cena 95-oktanskega bencina ostala nespremenjena, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter bencina bo treba odšteti 1,64 evra, liter dizla pa se bo pocenil za šest centov na 1,66 evra.