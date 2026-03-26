Noro: Policist zaradi odvisnosti od stav kradel sodelavcem

Piše: Spletni časopis

Na leto zapora je okrožna sodnica Polona Kukovec konec januarja obsodila policista Matevža Plestenjaka, ker je na policijski postaji ukradel 5.050 evrov svojim kolegom policistom.

Ker je bil že prej obsojen na leto in sedem mesecev pogojnega zapora, ker si je kot policist, ki je vodil preiskavo, prilastil 650 evrov in 1.110 evrov, ki jo je zasegel pri preiskovanju kaznivih dejanj proizvodnje in preprodaje drog, mu je sodišče določilo skupno kazen dveh let in šest mesecev zapora, prepoved opravljanja poklica policista za pet let, sodelavcem pa mora tudi vrniti denar. Razlog za zlorabo položaja in krajo drugim policistom na policijski postaji so bili dolgovi, ki si jih je Plestenjak nabral zaradi odvisnosti od iger na srečo.

Tako to opiše sodišče v izreku sodbe:

“Obtoženi MATEVŽ PLESTENJAK, je kriv, da je vzel drugemu tujo premično stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti, dejanje pa je storil na vdor en način, s tem, da je v času med 12.12.2023 in 12.9.2024 na Policijski postaji (PP) Vrhnika na naslovu Krpanova ulica 3, Vrhnika iz sefa za orožje, ki pripada policistu PP Vrhnika Tomažu Ložarju, brez njegove vednosti in soglasja vzel 5.050,00 EUR gotovine in si jo na tak način protipravno prilastil, pri čemer pa od te gotovine:

1.250,00 EUR predstavlja znesek, ki so ga zaposleni na PP Vrhnika zbrali za skupne izlete, pri tem pa od tega zneska pripada Adamu Vladimirju 260,00 EUR, Tomažu Ložarju 260,00 EUR, Juretu Hriberniku 160,00 EUR, Jerneju Kavčiču 140,00 EUR, Borutu Čuku 100,00 EUR, Gregorju Orlu 50,00 EUR, Andreju Rožiču 60,00 EUR, Dejanu Braniši 60,00 EUR, Viljemu Jerebu 20,00 EUR, Blažu Plešku 20,00 EUR, Tini Resnik 20,00 EUR, Jasmini Rigler 20,00 EUR, Mateju Stupnikarju 20,00 EUR, Janezu Vtiču 20,00 EUR, Zoranu Zeliču 20,00 EUR in Dejanu Žagarju 20,00 EUR;

znesek 3.000,00 EUR predstavlja gotovino, ki jo je Tomaž Ložar hranil za svoja otroka v tem sefu;

znesek 800,00 EUR predstavlja gotovino, last Policijskega sindikata Slovenije (PSS), ki jo je v tem sefu hranil Tomaž Ložar kot sindikalni predstavnik;

To dejanje pa je storil na vdoren način, saj je navedeni sef odprl tako, da je iz predalnika, ki ga je uporabljal policist PP Vrhnika Tomaž Ložar, brez njegove vednosti vzel ključ sefa, ki ga je imel Tomaž Ložar tam spravljenega in z njim odklenil navedeni sef. S tem je storil kaznivo dejanje velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 205. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).”

Iz sodbe izhaja, da so sodelavci vedeli za Plestenjakove finančne težave in nevarno odvisnost od iger na srečo. Sodišču so opisali, da je bil obdolženi strasten igralec športnih stav in da se je zaradi tega močno zadolževal pri lokalnih podjetnikih in drugih osebah. Poskušali so mu tudi pomagati. A dolgovi so, je pokazalo sojenje, policista potisnili čez rob. Med tiste, ki jih policisti preganjajo, sodišča pa obsodijo.

