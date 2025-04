Na parkiriščih izletniških točk v Begunjah na Gorenjskem vlomi v avtomobile

Piše: C. R., STA

Radovljiški policisti so bili v četrtek zvečer obveščeni o več vlomih v avtomobile na parkiriščih v Krpinu in Dragi, ki jih ljudje uporabljajo za vzpone na Sv. Petra, Roblek in Begunjščico. Storilec je vlomil v več avtomobilov in si iz njih prilastil tudi nekaj denarja. Policisti za pomoč pri iskanju storilca prosijo morebitne priče ali očividce.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je po njihovih podatkih storilec vlome izvrševal med 17. in 19. uro. V dveh primerih si je iz avtomobila prilastil denar. V enem primeru je premetal ves avtomobil, vendar ni našel ničesar, kar bi vzel. V enem primeru pa je bil verjetno pred izvršitvijo dejanja pregnan. Na vseh avtomobilih je z vlomi povzročil materialno škodo.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o dejanjih. Za pomoč prosijo morebitne priče ali očividce, ki bi o dejanjih karkoli vedeli. Pozivajo jih, naj se na oglasijo na Policijski postaji Radovljica ali pa naj pokličejo na telefonsko število 04/537 78 00, interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Kot je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Roland Brajič, policisti opažajo, da so storilci začeli izvrševati vlome v vozila na izhodiščnih izletniških in rekreacijskih točkah za sprehode, rekreacijo in hojo v gore. “Cilj nas vseh mora biti nadaljnje preprečevanje takih dejanj in to lahko dosežemo samo z osveščenostjo in samozaščitnimi ravnanji vsakega posameznika ter hitro odzivnostjo nas vseh,” je poudaril.

Gorenjski policisti občanom in obiskovalcem Gorenjske svetujejo, naj vozila parkirajo na osvetljenih parkiriščih oziroma krajih ter naj jih zaklepajo. Prav tako naj zapirajo okna in na vidnih mestih ali kjerkoli drugje v vozilu ne puščajo vrednejših predmetov. “Imejte svoje osebne predmete vedno s seboj in pod nadzorom. S tem boste zmanjšali možnost, da bi bilo vlomljeno v vaše vozilo. V denarnici ali ob kartici ne hranite PIN številk bančnih kartic, s tem boste zmanjšali možnost nepooblaščenega dviga denarja,” svetujejo policisti.

V primeru, da je bilo v vozilo vlomljeno, policisti ljudi pozivajo, naj takoj pokličejo na številko 113 in naj se ničesar ne dotikajo, da ne bi uničili sledov storilca. Prav tako policisti ljudi pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje v okolici in naj v primeru zaznanih posebnosti, kot so na primer osebe, ki se nenavadno vedejo in si ogledujejo okolico ter vozila. Tudi v tem primeru naj pokličejo na najbližjo policijsko postajo, na število 113 ali na anonimni telefon 080 1200 in posredujejo svoje informacije policistom.