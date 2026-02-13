Mnogo hrupa za nič: Hojsu lani naredili hišno preiskavo, sedaj je ovadba ovržena – važno je, da so Golobovi prišli do njegovega telefona

Piše: G. B.

Se spomnite lanskega septembra, ko so policisti preiskovali dom Aleša Hojsa, sicer podpredsednika SDS in predsednika ljubljanskega mestnega odbora te stranke? Bojda zaradi tega, ker naj bi izdajal tajne podatke pripadnikov zloglasnega Kavaškega klana.

Sedaj je postalo jasno, da je bilo veliko hrupa za prazen nič. Iz Specializiranega državnega tožilstva so namreč sporočili, da je ovadba zavržena – zaradi pomanjkanja dokazov. Po naših podatkih danes dopoldne sklep o ustavitvi pregona še ni bil vročen Alešu Hojsu, a jasno je, da je šlo v tem primeru predvsem za diskreditacijo in za zlorabo postopkov z namenom, da se nepooblaščene osebe dokopljejo do zasebne komunikacije nekdanjega notranjega ministra in da te informacije pridejo v roko krogu Roberta Goloba.

Hišna preiskava pri Hojsu je bila izvedena konec septembra lani, ko so kriminalisti v zaseženi komunikaciji med preprodajalcem drog in sorodnikom Hojsovega podnajemnika naleteli tudi na njegovo ime. Sorodnik Hojsovega podnajemnika naj bi namreč prekupčevalcu v začetku marca 2021 sporočil, kdaj naj bi policija izvedla hišne preiskave pri članih Kavaškega klana. Pri tem se je skliceval, da je informacijo dobil direktno od Hojsa in celo predložil kakor dokaz, tj. posnetek zaslona s telefona, kjer je zapisana Hojsova telefonska številka.

Zaradi informacije o datumu hišnih preiskav so nekateri vodilni člani slovenske sekcije Kavaškega klana pobegnili že prej, policisti pa nato drog v hišnih preiskavah niso našli. Že takrat je Hojs za medije sporočil, da gre za kategorično laž. Odvetnik Franci Matoz, ki zastopa Hojsa, pa je dejal, da je to samo dodaten dokaz, da je pri vsem tem šlo samo za medijski cirkus z namenom diskreditacije.

Odzval se je tudi predsednik SDS-a Janez Janša, ki meni, da gre za čisto zlorabo tožilstva in policije, kar ne sme ostati brez posledic. “Hišno preiskavo pri Alešu Hojsu pod bizarno pretvezo so izvedli zaradi medijskega cirkusa in zato, da so se Golobovi lahko dokopali do vsebine telefona podpredsednika SDS-a,” je zapisal na omrežju X.