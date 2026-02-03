Ljubljana postaja vse bolj nevarna, sprehajalce ropajo sredi belega dne

Piše: C. R.

Očitno se slovenska prestolnica spreminja v zverinjak. Če smo se še pred leti hvalili, da je Ljubljana tudi v nočnem času razmeroma varno mesto, sedaj tudi podnevi ni več tako.

Policisti so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni o dogodku, kjer je do sedaj neznani storilec na območju Tabora v središču Ljubljane pristopil do enega od sprehajalcev v centru in zahteval mobilni telefon, pri tem mu je zagrozil z ostrim predmetom. Oškodovanec je grožnjam brž popustil in mu izročil telefon, osumljenec jo je seveda pobrisal v neznano.

Gre za moškega, starega okoli 35 let, visok je okoli 180 cm, srednje postave, temnih skodranih las z neobrito brado, oblečen v jeans hlače modre barve, temno jakna s kapuco. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tem naj spomnimo, da je v neposredni bližini dogodka tudi razvpiti kompleks Metelkova, kjer velja status varnostno tveganega območja. Pred nekaj dnevi je Mirovni inštitut zahteval od MNZ, naj odstrani to oznako s tega območja. Prav tako zahtevajo enako tudi za naselje Brezje-Žabjak. Sicer pa je znano, da je to področje v Ljubljani tudi priljubljena zbirna točka za ilegalne migrante.