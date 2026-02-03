e-Demokracija
2.3 C
Ljubljana
torek, 3 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Ljubljana postaja vse bolj nevarna, sprehajalce ropajo sredi belega dne

KronikaSlovenija
Metelkova je zelo tvegano področje. (Foto: STA)

Piše: C. R.

Očitno se slovenska prestolnica spreminja v zverinjak. Če smo se še pred leti hvalili, da je Ljubljana tudi v nočnem času razmeroma varno mesto, sedaj tudi podnevi ni več tako. 

Policisti so bili včeraj okoli 15. ure obveščeni o dogodku, kjer je do sedaj neznani storilec na območju Tabora v središču Ljubljane pristopil do enega od sprehajalcev v centru in zahteval mobilni telefon, pri tem mu je zagrozil z ostrim predmetom. Oškodovanec je grožnjam brž popustil in mu izročil telefon, osumljenec jo je seveda pobrisal v neznano. 

Gre za moškega, starega okoli 35 let, visok je okoli 180 cm, srednje postave, temnih skodranih las z neobrito brado, oblečen v  jeans hlače modre barve, temno jakna s kapuco. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Ob tem naj spomnimo, da je v neposredni bližini dogodka tudi razvpiti kompleks Metelkova, kjer velja status varnostno tveganega območja. Pred nekaj dnevi je Mirovni inštitut zahteval od MNZ, naj odstrani to oznako s tega območja. Prav tako zahtevajo enako tudi za naselje Brezje-Žabjak. Sicer pa je znano, da je to področje v Ljubljani tudi priljubljena zbirna točka za ilegalne migrante.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Reakcija na Jankovićevo buldežerstvo? Neznanec v Štepanjskem naselju vrgel v zrak tri parkomate

Fokus

Janez Janša Tamari Vonta in medijem: “Toliko kot moj sin zasluži v enem letu, sin Zorana Jankovića v osebnem stečaju zapravi v enem dnevu”

Fokus

Zdaj je jasno: 140 milijonov od dolgotrajne oskrbe v resnici namenjenih stabilizaciji javnega sektorja pred volitvami!

Fokus

Za ta petek napovedan vseslovenski kmečki protest

© Nova obzorja d.o.o., 2026