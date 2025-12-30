Kradla in jo pobrisala iz prodajalne – namesto ovadbe pa le plačilni nalog?

Piše: C. R.

Včeraj malo pred 18. uro so poklicali varuhe reda na pomoč iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem, kjer naj bi neznanci odtujili več predmetov in pobegnili z osebnim avtomobilom.

Policijske patrulje so izsledile vozilo, ki je ustrezalo opisu, na območju Dobruške vasi, v vozilu pa je bila le ena oseba in sicer 31-letnica, ki je očitno kradla kot sraka, saj so pri njej našli ukradene artikle. Slednje so vrnili osebju prodajalne.

No, bolj kot to pa preseneča dejstvo, da bodo tatici izdali zgolj plačilni nalog za prekršek, češ kaznivega dejanja ni bilo. Časi se očitno spreminjajo. Je to morda del nove strategije vlade za boj s kriminalom?