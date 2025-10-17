e-Demokracija
Kaj se dogaja? V Ljubljani ob štirih zjutraj poskus umora, za življenje ženske se borijo

KronikaSlovenija
Simbolična fotografija. (foto: Pixabay)

Piše: C. R. 

“Danes, nekaj pred 4. uro, smo bili obveščeni o dogodku na območju Črnuč, kjer je po prvih podatkih 56-letni osumljenec z ostrim predmetov huje poškodoval 54-letno žensko,” sporoča PU Ljubljana. 

Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so policisti prijeli v bližini kraja in mu odvzeli prostost.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskovalnimi dejanji ter zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. Motiv dejanja še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

