Kaj se dogaja? V Ljubljani ob štirih zjutraj poskus umora, za življenje ženske se borijo

Piše: C. R.

“Danes, nekaj pred 4. uro, smo bili obveščeni o dogodku na območju Črnuč, kjer je po prvih podatkih 56-letni osumljenec z ostrim predmetov huje poškodoval 54-letno žensko,” sporoča PU Ljubljana.

Poškodovana je bila z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC Ljubljana, njeno življenje je ogroženo. Osumljenca so policisti prijeli v bližini kraja in mu odvzeli prostost.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskovalnimi dejanji ter zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. Motiv dejanja še ni pojasnjen in je predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.