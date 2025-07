Je Smodej politično zaščiten? Skoraj tri leta po škandalu Fotopub še vedno ni sedel na zatožno klop

Piše: C. R.

Proti njemu je vložen tudi obtožni predlog zaradi goljufije. Proti vodji društva Fotopub poteka tudi izvršilni postopek.

Tožilstvo je proti Smodeju vložilo obtožnico za več kaznivih dejanj v začetku leta, a ta, kot so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču, še ni pravnomočna. Kot so še dodali, ker obtožnica še ni pravnomočna, tudi še ni znano, kdaj bo razpisan prvi narok v zadevi. Ko obtožnica postane pravnomočna, v skladu s sodnim postopkom sodnik razpiše predobravnavni narok, kjer se obtoženec pred sodiščem izjavi o krivdi ter o nadaljnjem poteku kazenskega postopka.

Hkrati so na omenjenem sodišču potrdili, da je bila obtožnica vložena zaradi kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in lahke telesne poškodbe. Na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani so za STA hkrati potrdili, da so na okrajno sodišče v Ljubljani vložili obtožni predlog v zvezi z dvema kaznivima dejanjema goljufije.

Obtožnice tožilstvo vlaga za kazniva dejanja, kjer je zagrožena zaporna kazen več kot tri leta, obtožni predlog pa, kjer je predvidena kazen manj kot tri leta.

Na okrajnem sodišču v Novem mestu so za STA potrdili, da proti vodji društva Fotopub poteka izvršilni postopek. Kot so še navedli, je bil izvršilni postopek – ta je lahko dolgotrajen -, uveden na predlog več upnikov. Skupni znesek terjatev je dobrih 5000 evrov. Največ, približno 2300 evrov, terja NLB.

Afera Fotopub je pred tremi leti močno razburila tako kulturno kot širšo slovensko javnost. Sprožila so jo anonimna pričevanja na enem od družbenih omrežij avgusta 2022. Na podlagi teh izpovedi je policija še istega leta začela preverjati sume domnevnih kaznivih dejanj spolnega nasilja. Afera je imela tudi politično razsežnost, saj se je pokazalo, da so bili na seansah v Fotopubu očitno prisotni tudi vidni člani Levice.

Smodej je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal, kasneje pa za STA dejal, da do zaključka postopka izjav oziroma komentarjev ne bo dajal.

So pa mediji v vmesnem času poročali, da naj bi Smodej koval svojo mednarodno kariero. Bil je kurator razstav v Parizu in Bologni ter sokurator v Milanu. Sodeloval naj bi tudi na festivalu pornografije v bolgarski Sofiji, ki se je ukvarjal z razmerjem med umetnostjo in pornografijo v dobi množičnih komunikacij.

V javnosti je bila najbolj odmevna Smodejeva lanskoletna uvrstitev na seznam finalistov, ki so se v Italiji potegovali za nagrado mladim umetnostnim kritikom. S tega seznama so ga nato umaknili, ko je organizatorje dosegla slovenska protestna peticija z več sto podpisniki. Odpovedali so tudi njegov govor na 11. beneškem forumu.

Glede na to, da Smodej še vedno ni na zatožni klopi, se lahko vprašamo, ali je tudi on med politično zaščitenimi posamezniki.