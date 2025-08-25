Izpoved matere mladoletnika, ki ga je v Novem mestu pretepla skupina Romov

Piše: Moja Dolenjska

V noči na 13. avgust je skupina Romov pri centru Tuš na Topliški cesti v Novem mestu oropala in hudo pretepla mladoletnika. Policija je v zvezi s tem prijela 22-letnega Roma Sebastijana Brajdiča, ki je trenutno v priporu. O tem, kaj se je dogajalo, je za Planet TV spregovorila mama pretepenega Novomeščana, katerega edina krivda je bila zgolj ta, da se je ob napačnem času znašel na napačnem kraju.

Kot je povedala mama mladoletnika, sta bila omenjenega večera njen sin in njegov prijatelj pred Tuševim centrom na Topliški cesti v Novem mestu. V daljavi sta zaslišala glasove. Ker sin slabo vidi na daleč, je prijatelja vprašal kdo pa prihaja. Ta mu je odgovoril, da družina, ker je videl zraven dva otroka. Nato sta s prijateljem še nekaj gledala v telefon, ko je do njiju prišla tolpa Romov s Sebastijanom Brajdičem na čelu.

Vprašali so ju, ali imata marihuano, a sta odvrnila, da ne. Nato je eden izmed njih njenemu sinu ponudil 10 evrov, da se zapelje en krog z njegovim skuterjem, a ga je ta zavrnil. Nato so se umaknili za nekaj 10 metrov nazaj, nakar se je eden od njih vrnil nazaj in sinu rekel, kaj si rekel, slekel jopico in šel s pestmi nad sinovega prijatelja. “Takrat je sin videl, da je zadeva resna. Vzel je telefon, klical 112 in ko je vodja tolpe to opazil, je začel vpiti. Sina so lovili po parkirišču, ga pritisnili ob steno, začeli tolči s pestmi, nakar je padel na tla. Eden od storilcev mu je držal roke, da se ni mogel braniti, ostali so ga brcali v glavo,” je povedala.

Po njenih besedah je tolpa po določenem času prenehala. Sin jim je moral izročiti telefon, ga odkleniti s kodo, jim izročiti ključe skuterja, iz denarnice so mu pobrali 300 evrov. Dva sta se odpeljala s skuterjem, ostali so se razbežali. Policija je prišla dve minuti po tistem.

Kot je povedala, se je v bolnišnici ob pogledu na sina zlomila. Imel je povsem razbit obraz, pljuval je kri. Zaradi tega išče psihoterapevtsko pomoč, v prvi vrsti zase, nato še za sina. “Spi namreč podnevi, ker se verjetno takrat počuti varnega, ponoči je buden. Zaprl se je v svojo sobo, skoraj nič ne je,” je še povedala.

Medtem pa nas notranji minister Boštjan Poklukar še vedno prepričuje, da je Slovenija varna država, odgovorni pa ne naredijo ničesar, da bi sprejeli ustrezno zakonodajo, da bi se nasilje posameznih Romov končalo.