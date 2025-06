Halo, Poklukar? Število kaznivih dejanj v Ribnici podvojeno, preiskanost nizka

Piše: Moja Dolenjska

Čeprav nas vladajoči prepričujejo, kako v varni državi živimo in kako se kriminal znižuje, kako obvladujejo stvari, pa primer občine Ribnica kaže, da temu ni tako. Iz analize varnostnih razmer, ki so jo za občinski svet pripravili na Policijski postaji Ribnica, je namreč razvidno, da se je število kaznivih dejanj v zadnjih letih v občini skorajda podvojilo, zelo nizka je tudi preiskanost teh dejanj.

Razlog za to pa ni le v policiji, policistov je v Sloveniji sicer čedalje manj (primanjkuje jih okoli 800), pač pa tudi v delu tožilstva, ki navkljub zbranim dokazom dejanj ne procesira dalje.

V letu 2024 je bilo območju Občine Ribnica zaznanih 274 kaznivih dejanj, to je skoraj eno dejanje dnevno. Preiskanost teh bila le 44,2-odstotna, kar je manj od povprečja v državi. V primeru Ribnice to pomeni, da so preiskali le 121 kaznivih dejanj.

Kaznivih dejanj je bilo več v primerjavi s preteklimi leti. Na večje število kaznivih dejanj je vplivalo predvsem več kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, je razvidno iz Analize varnostnih razmer na območju občine v obdobju med leti 2020 in 2024. vir

Iz pregleda je razvidno, da je bilo lani število zaznanih kaznivih dejanj skoraj podvojeno glede na leto 2020. Porast je bil izrazit v letih 2023 in 2024.

Župani v podporo Pogorelcu

V javnosti še vedno močno odmeva sobotni napad Romov na ribniškega župana Sama Pogorelca, policistko in srednješolca, sicer sina ene od občinskih uslužbenk. Vladajoči si sicer zdaj po pilatovsko umivajo roke, dejstvo pa je, da vlada stvari ne obvladuje.

V podporo ribniškemu županu se bodo danes po 12. uri v Rokodelskem centru Ribnica zbrali tudi župani Jugovzhodne Slovenije in Posavja. Gre za župane občin, ki so v državni zbor vložili predloge sprememb več zakonov. To so storili s podporo več kot 31.500 overovljenih podpisov volivcev in volivk, vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) pa je zakone zavrnila. Danes se pričakuje, da bodo župani vlado ponovno pozvali k sistemskim spremembam na področju romske problematike.