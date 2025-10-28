(FOTO+VIDEO) V Novem mestu že incident, ujela ga je tudi kamera! Policisti vklenili agresivnega Roma, bo sledilo maščevanje?

Piše: C. R.

Iz PU Novo mesto sporočajo, da je prišlo do incidenta blizu lokala Patriot, praktično na mestu, kjer je prišlo v noči na soboto do tragičnega dogodka.

“Okoli 12:30 ure smo bili obveščeni da naj bi pred Lokalom Patriot na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanec nadlegoval moškega in ga udaril,” so sporočili iz policije.

Na kraj so napotili policiste, ki so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je na sprehajalni poti pred omenjenim lokalom moški uriniral. Na to dejanje ga je opozoril občan, katerega je v nadaljevanju ta moški klofutnil in nato odšel s kraja.

Možje postave so moškega izsledili v gostinskem lokalu na Seidlovi cesti, kjer je ponovno kršil javni red in mir. Ker je pod vplivom alkohola in v prisotnosti policistov s kršenjem javnega reda in miru nadaljeval, ukazov policistov pa ni upošteval, so mu odredili pridržanje, ki se izvaja na Policijski postaji Novo mesto. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Po nekaterih informacijah naj bi bil kršitelj prebivalec romskega naselja, poroča portal Moja Dolenjska. Dodajmo, da prijatelji in znanci pokojnega Aleša Šutarja na prostor pred lokalom še vedno prinašajo in prižigajo sveče.

V mestu, na Glavnem trgu, pa so v polnem teku priprave na današnji protest. Stanje je mirno. Vsaj tako je bilo ob našem obhodu, se pa to lahko hitro spremeni.

Incident je ujela tudi kamera:

Kot poroča Nova24TV, se je drugi incident zgodil v lokalu Carpe Diem. Od enega izmed očividcev smo izvedeli, da je v lokal vstopil isti moški z družino (ženo in več otroki), sedel na teraso in od osebja zahteval liter žgane pijače, česar niso imeli v ponudbi. Ker pijače ni dobil, je postal agresiven, gostje so se pričeli umikati v notranjost. Nato je pričel urinirati po celotni terasi lokala vpričo vseh, nakar se je pred lokalom vrgel pred avtomobil starejše gospe, da bi zaigral žrtev nesreče.

https://nova24tv.si/wp-content/uploads/2025/10/7d040377-a63d-42da-bdc3-c14a361fdbe1.mp4?_=1

K sreči je kmalu zatem prišla policija, nato še reševalna vozila. Med opravljanjem postopka je Rom napadel reševalno osebje, zaradi česar so ga vklenili. Aretaciji se je upiral.

Še ena zanimivost dogodka. Člani njegove družine so pričeli med postopkom po telefonih obveščati ostale Rome, po dogodku pa so se okoli lokala pričeli voziti in patruljirati kombiji z Romi. Bo sledilo maščevanje?