“Bakromobilci” pobrali “robo” tudi z novomeške stolnice!

Piše: C. R.

Ponoči, neposredno po razglasitvi rezultatov volitev v državni zbor, so bili znova dejavni Romi, poroča portal Moja Dolenjska.

Z novomeškega kapitlja oz. stolnice in stavbe, v kateri je sedež škofije, so demontirali in odnesli kar nekaj metrov bakrenih žlebov, še poroča omenjeni portal.

Ker je bil za danes popoldne napovedan dež, je škofija že naročila nove žlebove, ki so jih že nameščali. Da bo škodo pokrila glede romske problematike neučinkovita država, pa so seveda zaenkrat zgolj pobožne želje.