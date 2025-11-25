Aretirali mladoletnika, ki je kar trikrat nastavljal predmete na železniško progo – zgolj mladostniška objestnost ali tudi vpliv tujega faktorja?

Piše: G. B.

Glede na serijo sabotaž na železniškem omrežju po Sloveniji se širijo ugibanja, če so v ta dejanja vpleteni pripadniki katere od organiziranih kriminalnih združb, morda celo iz tujine.

Za zdaj primer s Celjskega kaže, da (še) ne. Včeraj so mediji poročali, da so policisti odvzeli prostost mladoletniku, ki je na progo postavil različne predmete. In to kar trikrat. V vseh treh primerih je storilec predmete nastavil na železniške tire v neposredni bližini železniškega prehoda Medlog. Na srečo v nobenem primeru ni prišlo do iztirjanja vlaka, prav tako v nobenem primeru ni bil nihče poškodovan.

Menda se je na ta način želel zabavati

Prvi takšen primer so zabeležili že 22. avgusta 2025 v poznih večernih urah. Takrat naj bi neznani storilec na tire nastavil prometni znak z betonskim podstavkom, v katerega je trčil potniški vlak, ki je s petindvajsetimi potniki pripeljal iz smeri Velenja. V dogodku je nastalo za okoli tri tisoč evrov materialne škode.

Nato je sledila prijava 16. oktobra letos, znova s prometnim znakom, v katerega je v jutranjih urah trčil potniški vlak s štirimi potniki, ki je v tistem trenutku pripeljal iz smeri Celja. Ob trčenju v prometni znak je na lokomotivi potniškega vlaka odtrgalo zračno cev, zaradi česar je na lokomotivi nastalo za okoli petsto evrov materialne škode.

Zadnji primer pa se je na Celjskem zgodil 17. novembra 2025, prav tako v zgodnjih jutranjih urah. V tem primeru je storilec na tire nastavil stole, mizo, kolo in silhueto človeka. Strojevodja je uspel vlak, ki je pripeljal iz smeri Celja, zaustaviti pred trčenjem v predmete. Do premoženjske škode v tem primeru ni prišlo.

“Z intenzivno policijsko kriminalistično preiskavo, zbranimi obvestili, predvsem pa z na kraju najdenimi in zavarovanimi dokazi smo policisti in kriminalisti ugotovili, da je vsa tri nevarna dejanja, ki imajo znake in elemente uradno pregonljivega kaznivega dejanja Ogrožanje javnega prometa z nevarnim dejanjem ali sredstvom po 326. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), storil starejši mladoletnik z območja Policijske uprave Celje. Mladoletnik je osumljen tudi, da je v septembru letos naklepno poškodoval sedem javnih koles, ki so v lasti Mestne občine Celje, s čemer je občini povzročil za okoli 1.500 evrov materialne škode. S preiskavo smo ugotovili še, da je sodeloval pri storitvi kaznivega dejanja z elementi nasilja in premoženjske koristi, glede katerega smo oktobra letos odvzeli prostost drugemu mladoletniku, ki je trenutno v priporu,” so sporočili s policije. Grozi mu kazen do treh let zapora.

Motiv za dejanja ni znan, neuradno pa naj bi mladostnik to počel, ker se mu je to zdelo zabavno. Šlo naj bi torej za mladostniško objestnost.

Gre za zelo nevarno prakso

V zadnjem času se tudi drugod po Sloveniji pojavljajo podobni primeri, ko neznanci na železniške tire namerno polagajo različne predmete – kamenje, deske, kovinske predmete ali celo večje ovire. Takšna dejanja so nedopustna in pomenijo ogrožanje potniškega in tovornega železniškega prometa. Čeprav se nekaterim zdi to zgolj izziv ali zabava, gre v resnici za izjemno nevarno dejanje, ki lahko povzroči iztirjenje vlaka in ogrozi življenja potnikov. Gre za dejanja, ki lahko v trenutku nekomu spremenijo življenja, nenazadnje tudi samemu storilcu, je sporočila policija.

“Poostrili smo tudi nadzor nad železniško infrastrukturo, še posebej pozorni smo na morebitna sumljiva zadrževanja oseb na območjih železnic in železniških postaj. Poglobili smo tudi komunikacijo z zaposlenimi na železnicah in uslužbence spodbujamo k posebni previdnosti in pozornosti na kritičnih lokacijah. Prav tako pozivamo uslužbence železnic, da poostrijo pozornost nad obstoječim video nadzornim sistemom.

Policija ima s Slovenskimi železnicami sklenjen sporazum o sodelovanju, ki predvideva sodelovanje na več področjih, zlasti vzajemno usposabljanje kadra, sodelovanje ob izrednih dogodkih, izmenjavo informacij o aktualnih varnostnih pojavih ter izvajanje skupnih preventivnih aktivnosti. Največ skupnih preventivnih aktivnosti poteka v okviru mednarodnih poostrenih nadzorov združenja RAILPOL, članica katerega je tudi slovenska policija. Aktivnosti se večkrat letno izvajajo predvsem na področju kriminalitete, ilegalnih migracij, proti terorizma ter splošne varnosti glede železniških nesreč in drugih varnostnih dogodkov.

Še vedno pa velja poziv vsem, ki bi karkoli vedeli o dosedanjih dogodkih po Sloveniji, da pokličejo interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma se oglasijo na najbližjo policijsko postajo in posredujejo koristne informacije. Enak poziv velja tudi vsem, ki bi v zaznali karkoli nenavadnega ob železniški trasi ali na železniških postajah.”

Zadevo preiskuje tudi Sova

Že pred kratkim so aretirali tri osumljence, ki so kradli električne vodnike na kočevski progi. Vendar pa primere vandalizma na železniškem omrežju preiskujejo tudi obveščevalne službe. Očitno ima Sova za tovrstno dejavnost tudi zakonito podlago.