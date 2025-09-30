Aleš Hojs sporoča, da mu je zgodaj zjutraj prišla na dom policija …

Piše: C. R.

“Ura 6.06 …. @policija_si na mojem domu ….hisna preiskava …. Volitve so blizu !!” Tako se glasi zapis Aleša Hojsa na omrežju X danes zjutraj.

Podrobnosti za zdaj niso znane.

Je pa Aleš Hojs predsednik mestnega odbora SDS Ljubljana in angažiran proti gradnji kanala C0. Vse skupaj spominja na čase, ko so na podoben način zgodaj zjutraj izbranim tarčam na vrata potrkali udbovci.

Dodajamo poročilo Spletnega časopisa:

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs (SDS) je omrežju X objavil, da pri njemu navsezgodaj zjutraj poteka hišna preiskava. Opozorilo je pomembno, v Sloveniji smo bili v času pred volitvami že priča grobim zlorabam sodne in politične oblasti. Janeza Janšo so kot favorita volitev strpali v zapor v času volilne kampanje, pozneje pa mu še odvzeli poslanski mandat, ki so mu ga volivci dodelili kljub temu. Oboje je ustavno sodišče pozneje soglasno razveljavilo kot zlorabo oblasti, kršenje zakona in ustave. Na informacijo o policijski preiskavi pri Hojsu se je odzval poslanec Zvone Černač (SDS) z opozorilom, da je Gibanje svoboda avtokracija in diktatura.

Prvi odzivi na spletu so različni. France Hriberšek pričakuje še več podobnih obiskov pri predstavnikih opozicije v času pred volitvami. V preteklosti je celo v času volilne kampanje v zapor že moral Janez Janša, ki je bil takrat favorit volitev, zaradi tega je zmagal Miro Cerar, pozneje je ustavno sodišče soglasno razveljavilo vse sodbe v primeru Patria, češ da so pravna katastrofa, ker v njih manjka, kaj je sploh kaznivo dejanje, in dodatno odločilo tudi, da je bilo sojenje nepošteno, ker se ni izločil šef vrhovnega sodišča Branko Masleša. Masleša je bil kot sodnik v prejšnjem režimu sekretar komunistične partije Milana Kučana na sodišču. Na vrh sodstva ga je spravila levica. Z Janšo pa je bil redno v konfliktu. Mu je pa pomagal soditi v postopku, ko so ga onemogočili na volitvah skupaj s SDS in oblast zagotovili Cerarju, ki je pred tem z Maslešo nekaj časa celo skupaj vodil sodni svet.

Na volitvah je bil Janša kljub zlorabi sodne oblasti za politični obračun iz zapora izvoljen v državni zbor, sčasoma mu je tam leva večina, ki je bila posledica goljufije na volitvah, odvzela še poslanski mandat, da bi ga dokončno uničili. Državni zbor je v tistem času vodil Milan Brglez. Tudi odvzem mandat je ustavno sodišče soglasno razveljavilo in to kot kršitev zakona o poslancih, na katerega so se pri odvzemu sklicevali, ker ta takšnega odvzema ni omogočal, ni pa tudi zagotavljal možnosti pritožbe prizadetemu, na kar so v zlorabi z leve računali. Možnost pravnega varstva je Janši zagotovilo ustavno sodišče. Šlo je za dva primera zlorabe oblasti za politični obračun. Najprej sodne, pozneje politične.

Lara, ki je ob delu na kmetiji znana tudi po intervjuju o nastopih na OnlyFans, medijsko propagiranje platforme je sofinanciralo ministrstvo za kulturo Aste Vrečko, pa se je spomnila, kako bi po njenem mnenju moral Hojs nekoč zares odstopiti, ko je ponudil odstop premieru Janezu Janši zaradi policijskega maltretiranja ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, iz katerega se doslej še ni nič rodilo na sodiščih. Janša je odstop zavrnil.