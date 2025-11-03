Zmotno mislijo, da pišejo zgodovino

Piše: dr. Vinko Gorenak

V »Golobnjaku« so očitno prepričani, da pišejo zgodovino na novo. Zgodovina je polna takih primerkov, ki so mislili, da so prav oni tisti, ki za vekomaj pišejo zgodovino na novo. Eden takih je bil diktator in množični morilec Tito. Malo starejši pa tudi mlajši veste, da se tudi današnja zgodovina, vsaj v šolah, konča s slavospevi Titu in letu 1945, ko so izvajali množične pomore Slovencev, ki še danes ležijo v več kot 750 moriščih. Kot da samostojne Slovenije in njenih junakov ne bi imeli od leta 1991. To je seveda posledica prenosa socialističnih in komunističnih dosežkov v samostojno Slovenijo.

Ljudski pregovor pa pravi, da se zgodovina ponavlja. V modernih časih bi to lahko poimenovali z besedami, da v »Golobnjaku« iščejo vzore in posnemajo prav socializem, še bolj pa si želijo komunizem. Saj veste, od romanja Aste Vrečko, kulturne ministrice, na proslavljanje komunističnih dogodkov na Čebinah do poskusov ukinjanja zasebnega zdravstva, šolstva in še bi lahko naštevali. Vse to je počel že komunizem. Tudi zato smo v 45 letih komunizma po bruto družbenem proizvodu zaostali za Avstrijo kar za 45 odstotkov. No, v času »Golobnjaka« se je plača Hrvatom povečala za 400 evrov, nam pa za 100 evrov.

Poglejmo gornje trditve nekoliko pobliže. Že v času socializma in komunizma je veljalo, da bomo prešli v brezrazredno družbo, v kateri bomo vsi prispevali po svojih močeh, dobili pa bomo toliko, kot bomo potrebovali. Iluzija, zaradi katere sta socializem in komunizem seveda propadla. »Težava socializma oziroma komunizma je, da sčasoma zmanjka tujega denarja,« je pred leti dejala znamenita britanska predsednica vlade Margaret Thatcher. Prav zato je komunizem oziroma socializem tudi propadel.

Toda v »Golobnjaku« nas s svojimi odločitvami dejansko peljejo nazaj tja, kjer smo že bili, v socializem. V državah Zahodne Evrope, kjer socializma nikoli niso poznali, poznajo preizkušen sistem delovanja javnih in zasebnih šol, javnih in zasebnih vrtcev, javnih in zasebnih bolnišnic. Njihov sistem deluje že desetletja, da ne rečem stoletja. Tam je popolnoma vseeno, ali je otrok v zasebni ali javni šoli, važno je le eno, da dobi dobro izobrazbo. Ni pomembno, ali te kot pacienta obravnavajo v javni ali zasebni zdravstveni ustanovi ali bolnišnici, pomembno je, da dobiš hitro in dobro oskrbo.

Nekaj takega je bilo na območju današnje Slovenije tudi pred letom 1945. Socializem pa je vse postavil na glavo. V male možgane so nam vtepli komunistično ideologijo, po kateri je zasebnik navadna baraba, ki izkorišča delavce. To prepričanje je zelo živo tudi danes. Poosebljajo, sploh pa uveljavljajo ga politične stranke levega političnega pola, zlasti Levica, ki sedaj tako ali tako najbolje uveljavlja svoj politični program.

Nič čudnega torej ni, da nas Hrvati tudi po plačah drastično dohitevajo, še en mandat levičarjev v Sloveniji pa bomo zagotovo po plačah in pokojninah na slabšem kot Hrvati.

Nerad, toda objektivno moram zapisati, da je prav mali mož iz Murgel, seveda v podobi Milana Kučana, tisti, ki uspešno skrbi za vračanje Slovenije nazaj v socializem ali celo komunizem. Vsem je znano, da mu samostojna Slovenija in večstrankarska družbena ureditev nikoli nista bili intimna opcija. Prav on je tisti, ki od volitev do volitev proizvaja nove obraze, ki nato zagotavljajo socialistično in komunistično kontinuiteto in vračanje v socializem. Taki izdelki malega moža iz Murgel Milana Kučana so Janković, Cerar, Šarec, in Golob, toda najnovejši, v podobi Prebiliča, menda ostaja še polizdelek.

Za konec pa se vrnimo k naslovu tega prispevka. Zgodovina vse postavi na pravo mesto, tudi Kučana, Jankovića, Cerarja, Šarca in Goloba zagotovo bo.