Zavozili so tudi v tujini

Piše: dr. Vinko Gorenak

Ta prispevek je neke vrste logično nadaljevanje članka pred tem, v katerem sem zapisal le nekaj dejstev o tem, da so v »Golobnjaku« zavozili doma. Seveda so zavozili tudi v tujini. Naj v tem prispevku navedem nekaj dejstev tudi o tem.

Naj začnem z izjavo šefa »Golobnjaka« v času pred volitvami v ZDA, da ves »demokratičen svet pričakuje zmago demokratke« Kamale Harris, s katero se je Golob jasno in aktivno postavil na njeno stran in ne na stran Donalda Trumpa. Naši levosučni mediji tega seveda niso problematizirali, po njihovem mnenju ni šlo za vmešavanje v notranje zadeve ZDA, je pa zato bila po njihovem mnenju popolnoma nedopustna izjava Janeza Janše izpred petih let, v kateri je zapisal samo to, naj Trump »zmaga«. Tudi letos je bilo enako, ko je Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji zavrnilo pozive »Golobnjaka« k bojkotu referenduma o privilegiranih pokojninah določenim kulturnikom, pa je bilo to po mnenju »Golobnjaka« nedopustno vmešavanje ZDA v notranje zadeve Slovenije.

Tudi na zunanjepolitičnem področju so v »Golobnjaku« popolnoma zavozili. Se še spomnite napada teroristične organizacije Palestincev, imenovane Hamas, na Izrael leta 2023? Veliko mrtvih in ugrabljenih Izraelcev je bilo takrat. Slovenska zunanja ministrica, ki jo zadnje čase popularno imenujejo kar Tajna iz Teherana, se takrat ni kaj veliko oglašala. Je pa imela veliko in še več povedati takrat, ko se je Izrael lotil maščevanja in je napadel cilje Hamasa v Gazi. Takrat je bilo vse narobe in v »Golobnjaku« so se odločili, da bodo stvari prišli do konca. Priznali so namreč neodvisno Palestino, ki jo priznava le del držav EU, večina pa ne zaradi podpore teroristični organizaciji Hamas, ki ima v svojih ustanovnih aktih zapisan cilj, to pa je uničenje Izraela. Slovenija je torej tudi v vlogi začasne članice VS OZN priznala Palestino, v »Golobnjaku« pa so navajali, da bo to pripomoglo h koncu nasilja v tem okolju.

Tudi sicer je Slovenija, točneje »Golobnjak« in njegova članica Tanja Fajon, venomer na napačni strani zgodovine. Po zgražanju večine demokratičnega sveta ob našem priznanju Palestine je Slovenija sedaj edina v zahodnem civiliziranem svetu, ki je dva izraelska ministra po odločitvi »Golobnjaka« razglasila za v Sloveniji nezaželeni osebi, nad čimer se zgraža ves demokratični svet.

Ali veste, kdo je Francesca Albanese, posebna odposlanka OZN za Palestino? No, zaradi njenih skrajno protiizraelskih stališč so jo sankcionirale ZDA, Nemčija in Francija ter Kanada pa so jo obsodile antisemitizma. Toda v slogu zavožene slovenske zunanje politike, česa takega ni bila deležna s strani Slovenije. Slovenija je edina država demokratičnega zahodnega sveta, ki jo je uradno povabila v Slovenijo, kjer sta jo gostila šef »Golobnjaka« Golob in predsednica države Nataša Pirc Musar. Gospa je kritizirala tudi Univerzo v Ljubljani zaradi sodelovanja z izraelskimi univerzami, odziv Univerze v Ljubljani pa je bil približno tak, kot je odnos petelina in kokoši. Seveda je bila kokoš Univerza v Ljubljani.

Promocija komunizma v Sloveniji je za časa vlade »Golobnjaka« nekaj normalnega in želenega. Se še spomnite Aste Vrečko, šefice Levice, ki je na Čebinah slavila dosežke komunizma? Verjetno se spomnite tudi Tanje Fajon, ki se je v Ljubljani skupaj s sodelavci klanjala komunističnemu zločincu Borisu Kidriču. Tako je v Sloveniji, na Češkem pa je vse drugače. Pred dnevi je tamkajšnji predsednik države Petr Pavel (nekoč komunist) podpisal zakon, ki ga je sprejel njihov parlament, s katerim je prepovedal vsako poveličevanje komunizma, ki je po novem na Češkem kaznivo dejanje, zaradi katerega je zagrožen zapor. Po tej logiki bi v Sloveniji morali v zapor poslati vse sedanje člane »Golobnjaka«.