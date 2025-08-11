Zavozili so doma

Piše: dr. Vinko Gorenak

Kot veste, pod pojmom »Golobnjak« v svojih prispevkih obravnavam vladno koalicijo, ki jo sestavljajo tri politične stranke: Gibanje Svoboda (GS), Socialni demokrati (SD) in Levica, tu in tam pa pišem tudi o predsednici države Nataši Pirc Musar, ki je po tej formuli ne moremo prištevati h »Golobnjaku«, toda po njenih stališčih, izrečenih v javnosti, pa je dejansko kopija »Golobnjaka«, zato jo v tem prispevku obravnavam točno tako.

Toda najprej k Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). V naslovu tega prispevka sem zapisal, da so v »Golobnjaku« »zavozili«. Dejansko stanje v Sloveniji potrjuje tudi SSKJ. Pri besedi »zavoziti« navaja: »z napačnim vodenjem, delovanjem povzročiti, da pride kaj v slab, neugoden položaj …«. Po moji oceni ne obstaja boljša razlaga sedanjega stanja v Sloveniji.

Toda ne smemo govoriti na pamet. Zapisano je seveda treba podkrepiti s konkretnimi podatki. Prostor, namenjen za ta prispevek, me seveda omejuje pri navajanju omenjenih podatkov.

SD in Levica sta za nižanje in ne višanje izdatkov za obrambo. Predlagali sta celo posvetovalni referendum na to temo. Na koncu pa se je izkazalo, da bosta tako SD kot Levica za potrebe domače javnosti na ves glas vpili, kako sta proti povišanju izdatkov za obrambo in članstvu v Natu, na koncu pa bosta ostali v koaliciji, ki bo potrdila višje izdatke za obrambo kot tudi obstanek Slovenije v Natu. Konec koncev po prihodnjih volitvah o tem ne bosta odločali, ampak bosta v opoziciji vpili, kako sta proti članstvu v Natu in višanju obrambnih izdatkov.

V »Golobnjaku« so v šestih mesecih leta 2025 ustvarili 800.000.000 evrov proračunskega primanjkljaja. Pa kaj potem, saj bo to reševala nova in ne njihova vlada.

Tudi sicer Slovenija nazaduje po vseh kriterijih, tako po zunanjetrgovinskem primanjkljaju, produktivnosti, zadolženosti, konkurenčnosti, svobodi medijev, koruptivnosti, učinkovitosti sodstva in še mnogočem, kar kažejo svetovne analize in ne tiste, ki so pod nadzorom »Golobnjaka«.

Seveda pa se nadaljujejo tudi laži šefa »Golobnjaka«, ki jih naši levosučni in smetarski mediji ne razkrivajo, ampak jih nekritično širijo med ljudi. Ena zadnjih je ta, ki jo je izrekel Golob 19. 5. 2025, ko je dejal, da se Sloveniji obeta večstomilijonska tuja naložba. No, čas je potekel, konkretnih podatkov o tem pa seveda ni.

Toda dovolite še nekaj podatkov. Kot dolgoletni poslanec državnega zbora (DZ) se ne spomnim, da bi katerikoli predsednik DZ zavračal poslanska vprašanja. Toda točno to počne Urška Klakočar Zupančič, jo je pred tedni zavrnila že 26. poslansko vprašanje SDS, ki se je nanašalo na privilegiran položaj njenega šefa Goloba pri obravnavi v UKC Ljubljana. Zato pa so, na njeno željo, njeni rdeči čevlji pristali v Muzeju čevljev v Tržiču, hkrati pa je pred leti podprla ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve.

Romi vse pogosteje pretepajo domačine. Pred časom so pretepli župana Ribnice, pretepli so kmeta iz Savelj pri Ljubljani in še bi lahko naštevali. Toda ob vsem tem se ni oglasila niti predsednica države Nataša Pirc Musar niti predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, se je pa zato oglasila Levica, ki je Rome pozvala, naj podpro politične stranke, ki bodo zastopale njihove pravice.

Seveda pa se je Nataša Pirc Musar oglasila ob pozivu poslanca SDS Mahniča, naj se ljudje legalno včlanijo v strelska društva in si priskrbijo orožje. To je zanjo popolnoma nesprejemljivo, čeprav ni navedla nobenega zakona, ki bi ga Mahničev poziv kršil. Še več, na medmrežju je bilo zaslediti njeno sliko z Romom. To seveda šteje za njene volivce.