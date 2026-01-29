Zaščitite slovensko kmetijstvo!

Piše: Lucija Kavčič

Odbor državnega zbora za kmetijstvo je Golobovo vlado prejšnji teden pozval k varovanju slovenskega kmetijstva in izvajanju okrepljenega nadzora nad uvozom kmetijskih in živilskih proizvodov iz držav bloka Mercosur.

Premier Golob je namreč izjavil, da je Slovenija naklonjena začasni uporabi trgovinskega dogovora med EU in Mercosurjem, ker da sledi stališčem Nemčije. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) pa se strinja z odločitvijo Evropskega parlamenta (EP), da sporazum EU-Mercosur pošlje v presojo Sodišču EU, in pričakuje, da bo Slovenija sporazumu nasprotovala, dokler varovalke za kmetijstvo v sporazumu ne bodo jasne, učinkovite in usklajene s kmetijskimi organizacijami.

Poslanska skupina SDS je predlagala sejo odbora DZ za kmetijstvo, ker sporazum EU-Mercosur odpira vrata resnim tveganjem za obstoj slovenskega kmeta, kmetijstva, podeželja in potrošnika. Zelo zaskrbljujoče je, da na naše police prihajajo izdelki iz tretjih držav, kjer je manj inšpekcij, nadzora, hkrati pa slabši standardi pri vzreji in pridelavi kmetijskih proizvodov ter izdelkov, je ob tem dejal poslanec SDS Tomaž Lisec. Kmetijsko ministrstvo je pozval, naj se jasno postavi na stran slovenskega kmeta, uvede naj se učinkovite in izvršljive zaščitne klavzule, če bo prišlo do potrditve tega sporazuma po prejemu mnenja Sodišča EU, za katerega je v sredo prejšnji teden zaprosil EP.

Zagotovo pa bo treba za slovensko kmetijstvo urediti še marsikaj, ne le razmerje do Mercosurja, saj so pri nas stroški kmetovanja zelo visoki, dohodki iz kmetijstva pa močno obdavčeni. Zaradi vsega tega namreč izpade, kot da slovenski kmetje proizvajajo samo še drage specialitete, ki se jim večina kupcev zaradi poceni alternativ raje odreče, slovenski kmetje pa ostajajo zgarani in z izgubami.