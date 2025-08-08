Zakonsko pokrito »zadeti«

Piše: Petra Janša

Namesto da bi že imeli zakon o obveznem testiranju poslancev na prepovedane droge, so poslanci koalicijskih strank Svoboda in Levica raje pripravili predlog zakona o konoplji, ki bo urejal njeno omejeno osebno uporabo.

Predlog zakona med drugim dovoljuje polnoletnim prebivalcem, da doma gojijo do štiri rastline konoplje, v gospodinjstvu pa največ 6 rastlin. Dovoljeno bi bilo imeti do 7 gramov posušenih cvetov konoplje – to imenujemo tudi marihuana, trava ali gandža – v javnosti in do 150 gramov doma oziroma do 300 gramov na gospodinjstvo. Za vožnjo pod vplivom THC naj bi uvedli tudi lestvico tolerance, podobno kot za alkohol – do 3 ng THC/ml krvi bi ostali brez kazni, če ni psihomotoričnih motenj. SD sicer še ni dokončno podprla tega predloga, saj si želijo uzakoniti posedovanje večjega števila dovoljenih rastlin. Le zakaj?

Pred leti smo v Demokraciji že objavili članek, v katerem smo odgovarjali na vprašanje, kako »zdravo« je uživati prepovedane droge. Takrat smo opozarjali, da so strokovnjaki Univerze Northwestern in Splošne bolnišnice Massachutes ter Medicinske univerze Harvard odkrili, da lahko tudi občasno kajenje marihuane poškoduje pomembne strukture možganov, še posebej področij, ki so pomembna za čustvovanje in motivacijo. S preiskavami MRI občasnih uporabnikov marihuane v starosti od 18 do 25 let so ugotovili povečanje dela možganov nucleus accumbens (procesiranje nagrade, odločanje) in deformacije amigdale (čustva), to pa so temeljne strukture možganov, ki oblikujejo osnovo za to, kako človek ocenjuje pozitivne ali negativne lastnosti o stvareh v okolju in o njih odloča.

Tako bo zakon ščitil tudi poslance, ki bodo »zadeti« od trave odločali o čemerkoli. Da o zdravnikih, učiteljih, sodnikih ipd. ne govorim.