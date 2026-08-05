Pravne mreže za varstvo demokracije ne skrbi Astina milijonska luknja, ampak zakaj Janševa vlada ne zagotovi vsega financiranja!

Piše: Celjski glasnik

Že z imenovanjem Katarine Strnad Bervar na mesto predsednice Komisije za preprečevanje Korupcije se je pokazalo, da delo Pravne mreže za varstvo demokracije temelji na zaščiti pravic izbrane elite.

Zaščina demokracije je le mrtva črka na papirju in služi zavajanju ljudi, hkrati pa se strmi k zaščiti pravic oziroma privilegijev izrane politične elite.

⚠️POGOJI ZA SPREMEMBE POGODB Z MINISTRSTVOM ZA KULTURO NISO PODANI 📈Iz proračunskih dokumentov izhaja, da se sredstva, namenjena Ministrstvu za kulturo, v letu 2026 iz 282,3 milijonov evrov povečujejo na 295,9 milijonov evrov, kar pomeni 13,6 milijonsko povišanje.⬇️ pic.twitter.com/li8RtBtoGu — Pravna mreža za varstvo demokracije (@PravnaMreza) July 31, 2026

Nenazadnje se je to sedaj pokazalo še enkrat, ko so se oglasili ob tem, ko je ministrica za kulturo napovedala ustavitev financiranja nekaterih projektov. A člani omenjene organizacije pri tem trdijo, da ni prav, saj naj bi Golobova vlada poskrbela za višja finančna sredstva na področju kulture.

Pri tem pa je ironično, da v pravni mreži ne vidijo težav v delovanju Aste Vrečko, pod vodtvom katere je že v začetku leta zmanjkalo denarja. Zaradi tega je bilo potrebno določene projekte ustaviti, a to kot kaže ni skrb vzbujajoče, ampak je po njihovem, da vlada Janeza Janše ne bo brezglavo večala izdatov za kulturo.