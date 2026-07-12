Za resno revizijo javnih financ pod Golobom

Piše: Vida Kocjan

V državnem zboru je zahteva koalicijskih strank (SDS, NSi, SLS, Fokus, Demokrati) in Resni.ce za pregled upravljanja z javnimi financami v času vlade Roberta Goloba. Gre za eno prvih pomembnejših razprav nove vlade Janeza Janše o fiskalni dediščini prejšnje oblasti.

Zahteva je logična in vsebinsko utemeljena. Mandat Golobove koalicije je bil od začetka zaznamovan s pomanjkanjem fiskalne discipline, netransparentnostjo in negospodarno porabo davkoplačevalskega denarja. Med odmevnimi primeri sta nabava 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki so mesece ležali v skladišču v Logatcu, in sporni nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Oba primera sta bila deležna kritike Računskega sodišča. Vendar je to le del tega, kar je treba revidirati.

Dokument izpostavlja tudi napačne proračunske prioritete. Medtem ko so v številnih občinah zastajali projekti vodovodov, kanalizacij, cest, šol, vrtcev in domov za starejše, so milijoni šli v tujino: za prenovo vodovodnega sistema v Veliki Kladuši (BiH), usposabljanje za trajnostno čebelarstvo v Zambiji, čiščenje odpadnih voda v Severni Makedoniji, satelitsko upravljanje rečnih bazenov v Keniji, pomoč Palestini in še veliko je tega. Ob tem so ministrstva pogosto odgovarjala, da za ključne investicije doma »ni sredstev«.

Posebej izstopa močna rast odhodkov v zadnjem letu mandata. V prvih mesecih leta 2026 so bili odhodki za okoli milijardo evrov višji kot lani, kar je novi finančni minister Andrej Šircelj označil za zgodovinsko visoko rast. Skrbi tudi zaostanek pri črpanju evropskih sredstev – ogroženih je več sto milijonov evrov za energetiko, poplave in zdravstvo.

Dokument opozarja še na naglo kadrovanje, napredovanja in zaposlovanja tik pred odhodom. Predlagatelji zahtevajo, da nova vlada v roku šestih mesecev opravi revizijo porabe javnih sredstev v celotnem mandatu Golobove vlade, s poudarkom na obdobju opravljanja tekočih poslov po volitvah.

Gre za korak v pravo smer.