»V proračunu je ali pa ni dovolj denarja.« Idioti! Pokvarjenci!

Piše: Jože Biščak

Oni dan je finančni minister Klemen Boštjančič rekel: »V proračunu je ali pa ni dovolj denarja. Proračun je kompleksna stvar.« Ja, tako se dela z denarjem neto davkoplačevalcev. Ko je v proračunu denarja dovolj, ga bomo zapravili, ko ga ni, vas bomo dodatno obdavčili; kraja vašega denarja je pač kompleksna zadeva, se izjava glasi v prevodu. Pokvarjenci! Idioti!

Ne mine dan, ko se kleptomanska banda z Gregorčičeve ulice ne izmisli novega načina, da nas še bolj potisne na rob revščine. Njeni krepi, če takemu ravnanju sploh lahko rečemo »ukrepi«, spominjajo na neke druge čase. In kdor se kritično odzove, kdor stvari poimenuje s pravim imenom, je takoj deležen moraliziranja (tudi s strani medijskega mainstreama, ki podganjemu tropu drži štango): vse, kar se ne sklada z njihovo politično in družbeno agendo, je označeno za nevarno, strupeno, nedemokratično in žaljivo. In pri Golobu je zdaj očitno postalo modno, da zoper kritike vlaga ovadbe. Razžalili naj bi ga bili poslanca Žan Mahnič in Zvone Černač ter podjetnik Aleš Štrancar. Omenjeno osebo je prizadelo, ker je bil označen za človeka fašističnih manir. Ampak če boste pogledali malo program italijanskih fašistov ali Mussolinijeve nastope, lahko hitro potegnete vzporednice z aktualno vlado: od (progresivne obdavčitve) prek večjih pravic delavcev v podjetjih do razlastinjenja. Pogled na prizadevanja nemške nacionalsocialistične delavske stranke (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), da enak rezultat: nacionalizacija, prerazporejanje (delitev) dobička, enakost. Tako fašisti kot nacionalsocialisti so imeli program po meri levičarjev. In ta vlada je skrajno levičarska.

Pomislite na zadnji predlog – z zakonom zaukazana božičnica. Bom zelo jasen. Kot je obvezno izplačilo regresa (13. plača) oblika (para)davka, tako bo tudi uvedba obvezne božičnice (14. plača) (para)davek. Ko država nekaj z zakonom in grožnjo s silo naloži, da je treba plačati, je to davek! Uporaba različnih imen (od regresa prek minimalne plače in prispevka za RTV Slovenija do božičnice) je spuščanje megle; je zato, ker so tovrstni izrazi ušesom prijetnejši. Ampak ko potegnemo črto, je to davek, ki ga bomo morali plačati neto davkoplačevalci. In pika.

Ne samo to. Ker si socialisti, ki obvladujejo aktualno vlado, (še) ne upajo odkrito podržaviti zasebne lastnine, si izmišljujejo različne ukrepe, ki omejujejo njeno prosto in svobodno uporabo, omejujejo ekonomsko svobodo, določajo, kako mora podjetje razporediti svoje prihodke in dobiček. To je neposreden poseg v zasebno lastnino, to je nacionalizacija (z drugimi sredstvi). Kajti prav kmalu se bo zgodilo, da lastnik podjetja zaradi regulatornih ukrepov ne bo odločal več o ničemer, ampak bo vlada določala, ne samo kaj lahko in česa ne sme, ampak tudi kaj mora storiti. To so počele diktature pred nekaj manj kot sto leti, to počnejo avtokratski režimi v sedanjosti (Venezuela, Severna Koreja in tudi Slovenija). Ob tem se premier Golob še norčuje iz ljudi. Pravi, da bodo z obvezno božičnico »naslovili perečo problematiko visokih davkov«. Halo! Kako? Prosim? Uvedeš nov davek, potem pa praviš, da zmanjšuješ davčno obremenitev. Resnično, koga imajo za norca? Ljudje res še verjamejo tem oksimoronom? Očitno, ker bi bile drugače ulice polne protestnikov.

Zagotovo je nov (para)davek ljudem všečen. Sliši se dobro, naše denarnice bodo bolj polne. Ali res? Denarnice bi bile za dve plači bolj polne, ko Golobova vlada (po pritisku nevladnikov) ne bi razveljavila ukrepov Janševe vlade. To je to! Ta socialistični ukrep bo zaradi izplačila obvezne božičnice več kot 200 tisoč uslužbencem javnega sektorja obremenil zasebnike in močno povečal proračunski primanjkljaj, ki že po pol leta presega milijardo evrov.

Kako je že rekel minister Boštjančič? »V proračunu je ali pa ni dovolj denarja.« Ker proračun je »kompleksna« zadeva. Pokvarjenci!