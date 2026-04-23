Udbomafijska operacija »Kako preprečiti nastanek desne vlade«

Piše: dr. Metod Berlec

Po izvolitvi predsednika Resni.ce Zorana Stevanovića v državnem zboru so bili v Gibanju Svoboda v totalnem šoku. V šoku je bil tudi Robert Golob. Kot sin znanega dolgoletnega direktorja v prejšnjem režimu in v času tranzicije je že vse življenje navajen privilegijev in življenja z »zlato žlico« v ustih. Navajen, da mu gre vse kot po maslu. Tako je bilo tudi z njegovo poslovno kariero. Ko je bila ta v času tretje Janševe vlade prekinjena, se je iz maščevanja podal v politiko, kar na dolgi rok ni dobro. Po izvolitvi Stevanovića so bili v šoku tudi v SD in Levici, kjer so hitro spoznali in priznali, da se v državnem zboru oblikuje desnosredinska koalicija, ki jim niti približno ni po volji.

Da se je Golob kot »relativni zmagovalec« po volitvah znašel v velikih težavah, je takoj opazil Zoran Janković, ki leta 2011 kot »relativni zmagovalec« državnozborskih volitev ni uspel sestaviti leve vlade. Ni znal šteti. Ni dojel, da za izvolitev za mandatarja in nato potrditev vlade potrebuješ 46 glasov v državnem zboru. Podobno kot danes Golob. Janković se je zato po zatrjevanju naših virov takoj obrnil na zadnjega šefa partije Milana Kučana in začelo se je »reševanje vojaka Roberta«. Začela se je usklajena medijska ofenziva režimskih medijev. Hkrati naj bi začel Kučan preko Jankovića nagovarjati Goloba, naj se umakne in prepusti vodenje stranke in morebitne nove leve vlade Alenki Bratušek. Kot se je to zgodilo pred poldrugim desetletjem. Janković in Kučan sta angažirala Draga Kosa za operacijo, kako »z vsemi sredstvi preprečiti desno vlado«. Najeli naj bi celo dve detektivski agenciji, ki sta začeli slediti poslancem Resni.ce in Demokratov, da bi jih z izsiljevanjem in podkupovanjem prisili, da bi podprli novo levo vlado. Vladajoča struktura naj bi začela aktivirati državne institucije za obračun z desno opozicijo in morebitno novo koalicijo. Prvič, pregledovali naj bi policijske, tožilske in sodne evidence ter iskali obremenilne podatke o novoizvoljenih poslancih. Drugič, pospeševali naj bi sodne postopke proti poslancem SDS in NSi. Tretjič, potekal naj bi sestanek kadrov NPU in Specializiranega državnega tožilstva glede predloga za hišne preiskave pri SDS in njenem predsedniku. Četrtič, vodja KPK naj bi sodelavcem naročila ukrepe proti »tistim, ki želijo porušiti nas«. Petič, razpisana je bila sodna obravnava v zadevi Trenta proti Janši. Šestič, iskali naj bi sorodnike novih poslancev Resni.ce in Demokratov ter ponujali ugodnosti za podporo vladi. Sedmič, poslanci Resni.ce in Demokratov naj bi prejemali telefonske grožnje pod pretvezo razočaranih volivcev. Osmič, medijska kampanja o »označevanju glasovnic« naj bi služila le kot dimna zavesa za prikrivanje domnevnega kupovanja glasov.

In ker se je vse to očitno res začelo dogajati in so »svobodnjaki« mimo predsednika Demokratov Anžeta Logarja člane in poslance njegove stranke dobesedno hoteli prisiliti v koalicijski sporazum, je Logar v petek potegnil ročno zavoro in javno zaključil pogajanja z GS in Robertom Golobom. Mu pokazal rdeč karton …