Tudi med dopusti delajo škodo Sloveniji

Piše: dr. Vinko Gorenak

V preteklih nadaljevanjih »Dosežkov Golobnjaka« sem opozarjal na napake vladne koalicije, ki jo imenujem »Golobnjak«. Predsednica države Nataša Pirc Musar sicer ni neposredna članica te združbe, a s svojimi stališči pogosto deli njihove vrednote, zato jo vsaj kot pridruženo članico štejem v »Golobnjak«.

Če ste mislili, da so v »Golobnjaku« od sredine julija na dopustu in da ne delajo škode, se zelo motite. Tudi v času dopustov delajo škodo, lahko pa se kažejo rezultati njihovega preteklega dela, pa tudi njihove napovedi za njihova prihodnja ravnanja, v čemer seveda vidim škodo za ljudi. Pa poglejmo nekaj primerov.

Tiste naše domače agencije, ki trdijo, da javno mnenje merijo, dejansko pa ga s svojimi lažnivimi ali prirejenimi podatki ustvarjajo, so naletele na evropsko mino. Te dni je bila objavljena raziskava na ravni Evropske unije (EU), ki je postregla z bistveno drugačnimi podatki o podpori vladam držav članic EU. Če naše agencije namerijo 30- in večodstotno podporo vladi »Golobnjaka«, je raziskava EU pokazala, da v Sloveniji vlado podpira, točneje rečeno ji zaupa (trust) le 21 odstotkov anketirancev. To pa je tudi najnižji odstotek podpore katerikoli vladi v katerikoli državi EU. Ob tem ne kaže zanemariti dejstva, da vlado podpira večina elektronskih in tiskanih medijev, ki objavljajo sporočila, ki gredo v korist vladi. Toda ljudje seveda niso neumni.

Tudi v času dopustov je bila Slovenija po zaslugi naših politikov, zlasti velike trojice Pirc Musarjeva, Golob in Klakočar Zupančičeva, pa tudi ali predvsem zunanje ministrice Fajonove, na čelu držav, ki se borijo proti antisemitizmu. Povejmo manj učeno, Slovenija je bila pretekle mesece in je tudi v času dopustov na čelu držav, ki se borijo proti Judom. Naj vas spomnim, socialist (levičar) Hitler je bil antisemit, ki je dal umoriti okoli milijon judov. Zakaj to trdim?

Preprosto zato, ker naši politiki iz »Golobnjaka«, za njimi pa njihovi levosučni mediji vztrajno prikazujejo grozote iz Gaze in neprestano obsojajo Izrael za napade na domnevne civilne cilje, kot so bolnišnice v Gazi.

Naši politiki prirejajo tudi sprejeme za politike OZN, kakršna je Italijanka Francesca P. Albanese, posebna poročevalka OZN za Gazo, zoper katero so zaradi njene pristranosti v škodo Izraela sankcije uvedle tudi ZDA, ter predstavnike Palestincev iz Gaze, kakršna je domnevna zunanja ministrica Varsen A. Šahin, kjer volitev sploh ni bilo že 12 let. Na drugi strani pa naši politiki zavračajo komunikacijo z veleposlanico Izraela v Sloveniji Ruth Koen-Dar. S takim načinom delovanja naše politične elite bo Slovenija kmalu tam, kjer je bila Nemčija tik pred drugo svetovno vojno, seveda v smislu odnosa do Judov.

Vodilni politiki »Golobnjaka« v tem kontekstu niso nič drugačni od politikov nekdanje Jugoslavije s Titom na čelu.

Tudi v tistem času je bila naša nekdanja skupna država na strani palestinskega terorizma in ne na strani demokratično izvoljenih predstavnikov Izraela. Ne takrat ne danes se nihče ne vpraša, zakaj Gazi in tam živečim Palestincem vlada teroristična organizacija Hamas, ki jo je za teroristično organizacijo razglasil skoraj ves svet, vključujoč mnoge arabske države. Naj vas spomnim: Hamas je 7. oktobra 2023 pobil 1.200 Izraelcev in jih v ujetništvo odpeljal okoli 250. Se mar Izrael nima pravice braniti? O tem naši politiki »Golobnjaka« seveda ne govorijo, niti ne govorijo o tem, da teroristična organizacija Hamas dobesedno ukrade nad 80 odstotkov mednarodne humanitarne pomoči Gazi in jo nato drago prodaja tistim, ki jim je bila namenjena, Palestincem torej. Sploh pa je vse tiho o tem, da se teroristi Hamasa pogosto skrivajo v rovih pod civilnimi objekti, kakršne so bolnišnice. Mene tak odnos do Izraela spominja na čase nekdanje Jugoslavije.