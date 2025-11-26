Šutarjev zakon postaja del problema – edina rešitev so nove volitve!

Piše: dr. Stane Granda

Slovenci smo se imeli, tudi tujci so tako mislili, za narod delavcev in poštenjakov. Čeprav s tem ne gre pretiravati, pa to vseeno pomeni, da sta bili poštenost in delavnost vrednota in vzgojni cilj.

Zato je skrajno tragično, da je osamosvojitev, naš največji dosežek v zgodovini, zaznamovala največja kraja skupne lastnine v tisočletjih našega obstoja. Niso je izvedli tujci, na katere smo vedno valili »smolo in kamenje«, ampak rojaki. Dovčerajšnji »ta višji«, »voditelji« torej, so si prilastili družbeno lastnino, ki so jo smatrali za svojo stvaritev v času komunizma. Ignorirali so, da je njena osnova večinsko slonela na razlastitvi prvotnih ustvarjalcev. Res niso bili voditelji prve vrste, od njih je ostal samo njihov boter in vsestranska zaščita Milan Kučan, ampak operativci, dejanski oblastniki.

Čeprav danes blatijo osamosvojitev na vse pretege, je dejstvo, da niti eden od osamosvojiteljev ni postal tajkun. Bavčarja so zaradi njegove naivnosti, marksistične podlage pri izobrazbi, ki podcenjuje ekonomijo, načrtno zlorabili. Nedvomno je, poleg tega, da je ostal politično živ, Bavčarjeva kriminalizacija Kučanov življenjski uspeh. Še hujša kot kraja nekdanjega državnega ali družbenega premoženja, ki se mu reče privatizacija ali tranzicija, je globalna sprememba civilizacijskih vrednot. Kraja kot oblika prisvajanje rezultatov tujega dela je postala najvišja družbena in postopoma politična vrednota. Zato nam vladajo finančni oligarhi s predsednico države in predsednikom vlade na čelu. Kot neposredna konkurenta, Golob je še neposredno privezan na državno lastnino, sta si tudi tekmeca in celo nasprotnika, česar niti ne skrivata. Želja po neskončnem bogatenju presega ideološko in politično zlizanost, nad katero bedi njun boter, »Plavi« iz Murgel. Poleg brezobzirnega bogatenja povezujeta oligarhe tudi prezir in sovraštvo do urejene in pravne države, ker v njej ne bi mogli ne nastati ne obstati. Poleg državljanov je njihova žrtev slovenska država. Kriminal je najhujša dediščina totalitarizma.

Osebna, gospodarska in pravna nemorala so prvi pogoj oligarhije. Zato so ji izjemno prav prišli spolitizirani Cigani /Romi, ki že stoletja sobivajo s Slovenci. O sožitju ne moremo govoriti, kvečjemu toleriranju s stisnjenimi zobmi. »Bronasti« imajo zaradi načina življenja in dojemanja tuje lastnine stalne težave z okoljem »civilov« in z njihovim premoženjem. So podstat antijanšizma in njegov vrh. Do nedavnega je šlo za manjše vrednosti, v zadnjem času pa ni nič varnega, saj gredo z njimi tudi predmeti večje vrednosti, ki jih preprodajajo. Ne gre le bakreno pločevino, ampak tudi za stroje. Kupci tega so »civili«, kar kaže na kriminalne povezave in združbe. V zadnjih letih sta se malemu in velikemu kriminalu pridružila še razpečevanje mamil in prostitucija. Prav zaradi njiju so posegli v mestna okolja. So nosilci do nedavnega neznane urbane kulture. V njej hočejo prevladati s fizično silo, katere žrtev so predvsem starejši mladoletniki. Njihovo svobodno gibanje v Novem mestu ni več mogoče ne ponoči ne podnevi. Ljudje so prestrašeni in obupani. Ne čutijo varstva oblasti. Ta igra dvolično vlogo. Cigane, zlasti njihove spolitizirane Rome, najhujši naj bi bili »beli«, »civili«, ki so se pomešali mednje in jih predvsem zlorabljajo, hujskajo proti županom, ki so stoletja njihovi neposredni nasprotniki »po položaju«. Klasičen primer je minister Mesec, ki ne zamudi priložnosti, da jih izničuje. Ker so neposredni predstavniki najstarejše ljudske oblasti, demokracije, jih levica uničuje v imenu zavzemanja za »ljudstvo«.

Stanja, ki meji na predvečer državljanske vojne, se oblast loteva z izrednimi zakoni. Noče razumeti, da je integracija Ciganov ciganocid. Cigani nočejo izgubiti svoje identitete. Država jim jo mora zagotoviti in določiti naravo in okvire njihovega bivanja. To je sporočilo in nauk zgodovine. Problem ni pomanjkanje zakonov, ampak njihovo neizvrševanje. Z ustvarjanjem izrednih razmer dokazuje, da problema noče rešiti. Šutarjev zakon postaja del problema. Edina rešitev, upanje za Slovenijo, so nove volitve!