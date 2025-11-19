Sodili jim bodo volivci

Piše: dr. Vinko Gorenak

Preprosti ljudje pa tudi novinarji me pogosto sprašujejo, kakšen bo rezultat prihodnjih volitev v DZ in posledično kakšna bo prihodnja vlada. Seveda nisem vedeževalec, da bi znal odgovoriti na to vprašanje. Nisem niti lastnik ali direktor kake agencije, ki javno mnenje ustvarja in ne meri. Sem pa povsem povprečen poznavalec politike. To lahko trdim, ker sem ji blizu ali pa sem bil njen del vsaj zadnjih 25 let. Če bi volivci na vsakih volitvah sodili politikom, bi na naslednjih volitvah članice »Golobnjaka« odslovili, toda za kaj takega je potrebnih več stvari, zlasti so za to potrebni neodvisni mediji, ki pa jih pri nas praktično ni, ogromna večina jih je seveda levo politično usmerjenih.

Zato tudi za potrebe tednika, ki ga berete, lahko navedem le nekaj podatkov, ki vam bodo nakazali razplet volitev v DZ leta 2026. Seveda lahko upoštevam le tiste podatke in okoliščine, ki so danes znani. Kot zapriseženi politični desničar bi si seveda želel ustavne večina na desnem političnem polu, toda eno so želje, drugo pa je realnost.

Že danes je na osnovi znanih podatkov skoraj z gotovostjo mogoče napovedati, da bosta levi in desni politični pol bolj ali manj izenačena. Ko pišem o tem, da bosta levi in desni politični pol bolj ali manj izenačena, mislim seveda na to, da razlika med njima ne bo velika, pri čemer sploh ne vemo, kateremu polu se bodo pridružile politične stranke, ki so danes pod pragom vstopa v DZ, jutri pa ga bodo morda prestopile. V tem smislu je prav mogoče, da o naslednji koaliciji in vladi ne bodo odločale politične stranke, ki bodo dobile največ glasov, ampak tiste, ki se bodo odločale o tem, s kom gredo v vlado. To je žal posledica večinskega volilnega sistema.

Situacija je na desnem političnem polu veliko bolj jasna kot na levem. Praktično nemogoče je, da bi na desnem političnem polu slavil kdorkoli drug kot SDS. Ta politična stranka bo verjetno tudi absolutna zmagovalka volitev. Ali bo sestavila vlado ali ne, pa ni mogoče napovedati. Bolj ali manj je to odvisno od volilnega rezultata SDS same, pa tudi od rezultata NSi, sploh pa od tega, ali se bodo druge politične stranke s tega pola uvrstile v DZ.

Na levem političnem polu pa je bolj ali manj »trda tema«. Jasno je le nekaj. Na levem političnem polu bo prišlo do nomadstva ali selitve volivcev tja, komor bo ukazal mali mož iz Murgel Milan Kučan, levosučni mediji pa bodo njegovo stališče ponavljali kot papige.

Na levem političnem polu bo torej potrebnega še kar nekaj časa, da se bo stvar izkristalizirala. Zgodovina na tem polu nam pove zelo veliko. Levo politično telo je prilagodljivo ali nomadsko. Svoje glasove usmeri tja, kamor ga po navadi posredno usmeri Milan Kučan, levosučni mediji pa z ogromnimi zvočniki posredno ponavljajo njegove besede.

Tudi sicer je nepredvidljivost in kratkoročnost politične situacije na levem političnem polu evidentna. Leta 2012 je na anketah za kratek čas celo vodila Virantova Državljanska lista. Ko pa je v javnost prišel podatek, da ima nadomestilo ministrske plače in še skoraj toliko honorarja za delo pri črnogorski vladi, je rezultat njegove stranke strmoglavil na nekaj več kot 10 odstotkov. Kdo danes ve, kako bo afera Janija Prednika vplivala na rezultat SD?

Tudi ustanovitev Cerarjeve SMC je več kot zgovorna. SMC je bila ustanovljena dva meseca pred volitvami 2014 z željo, da doseže okoli 10 odstotkov, na koncu pa je ob podpori Milana Kučana zmagala.

Kdo si torej danes, ko nas do volitev v DZ loči še okoli pet mesecev, upa napovedati, kakšna bo situacija na levem političnem polu takrat? Upam le, da bodo volivci sodili »Golobnjaku« in ga poslali na smetišče zgodovine.