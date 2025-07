So na napačni strani zgodovine

Piše: dr. Vinko Gorenak

V Izraelu že več kot dve leti divja vojna, ki jo vodi Izrael s palestinskim gibanjem Hamas. Pred dnevi pa je počilo še med Izraelom in Iranom, vpletle so se tudi ZDA, seveda na strani Izraela.

Povprečen državljan Slovenije je seveda o vsem tem informiran na podlagi poročanja levosučnih medijev in si je torej lahko ustvaril jasno sliko. Po poročanju omenjenih medijev gre seveda za zločinski in vojaško napadalni Izrael, ki napada vse okoli sebe, kar mu ni pogodu. Seveda gre tudi za genocid nad Palestinci in vojne zločine nad Iranom.

Povprečnega državljana Slovenije v to prepričujejo tudi v »Golobnjaku«, seveda mislim na izjave predsednika vlade in šefa »Golobnjaka« Goloba, ter na izjave in početje članice »Golobnjaka«, predsednice DZ Klakočar Zupančičeve. S predsednico države Pirc Musarjevo pa ni nič drugače, glede tega vprašanja je povsem na liniji z »Golobnjakom«.

Golob v svojih nastopih kritizira ravnanje Izraela, Klakočar Zupančičeva je zavrnila obisk veleposlanika Izraela v Sloveniji, kar je popolnoma nedopustno, Pirc Musarjeva pa je v Evropskem parlamentu govorila o genocidu, ki naj bi ga izvajal Izrael.

Toda izjave in dejanja naših najvišjih predstavnikov oblasti v zvezi z Izraelom veljajo natanko toliko kot nič oziroma so vredne natanko toliko kot lanski sneg. Razlogov za tako stanje je veliko. Slovenija je sedaj nestalna članica Varnostnega sveta OZN, kar predpostavlja, da ima pomembno vlogo v svetu, toda žal je s svojimi dejanji in stališči na napačni strani zgodovine.

Pa poglejmo stvari nekoliko podrobneje, sploh pa objektivneje. Znotraj Izraela obstajata dve palestinski enklavi, imenovani Zahodni breg in Gaza. V Gazi vlada Hamas. To organizacijo je že pred leti EU razglasila za teroristično organizacijo. V svojih pravnih aktih ima zapisano, da je njen cilj uničenje Izraela. Ta organizacija je leta 2023 izvedla pokol v Izraelu, konkretneje 7. 10. 2023 je Hamas na Izrael izstrelil 4.300 raket, v napadu je bilo ubitih 1.200 ljudi, zajeli pa so 251 talcev. Odgovor Izraela je bil jasen in traja še danes.

Nekaj podobnega je z Iranom. Iran, ki je bil do leta 1970 povsem normalna država, lahko bi rekli zahodnega tipa, vladal ji je šah Reza Pahlavi, od leta 1980 pa Iran obvladujejo muslimanski verski voditelji. Tudi zato do leta 1980 najdete tam slike žensk in deklet v minikrilih in podobno. Danes tam vlada strogi islam, posledica česar so množične usmrtitve žensk, ki se ne pokoravajo islamskim pravilom zakrivanja obraza, in seveda tudi množične usmrtitve homoseksualcev, da o pravicah žensk sploh ne govorimo. In vodilni politiki Slovenije to podpirajo. Tudi Iran ne priznava pravice do obstoja države Izrael in razvija seveda atomsko bombo. To pa je ključni razlog za napad Izraela na Iran in pomoč ZDA pri tem.

Če so se naši vladajoči v podobi Goloba, Klakočar Zupančičeve in Pirc Musarjeve postavili na stran Hamasa in Irana, je to sicer njihova stvar, a ker predstavljajo Slovenijo, je to tudi naša stvar. Se še spomnite, kako so lani kršili poslovnik DZ in na hitro priznali Palestino kot neodvisno državo, rekoč, da bo to prispevek k miru. Nič od tega se seveda ni zgodilo.

Vodilni politiki Slovenije bi se morali vprašati, zakaj so ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija in še mnogo drugih držav na strani Izraela in ne na strani teroristične organizacije Hamas in na strani Irana.

Pa še dobronamerni nasvet tistim iz »Golobnjaka«. Mogoče bi najprej poskrbeli za varnost župana Ribnice, ki so ga pretepli Romi, šele nato bi v svetu delili nasvete o varnosti in miru. Dokler pa doma kažejo popolno nesposobnost, bi bilo bolje, da so v svetu tiho.