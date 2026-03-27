Slovenska lipa v vrtincu časa

Piše: Lucija Kavčič

Slovenija se je zbudila v novo jutro, ki ni ravno dobro, saj je obvisela na nitki, nekje nad prepadom. SDS si je želela vsebinske kampanje, naravnane na program za razvoj slovenskega gospodarstva, a se je v zadnjih tednih vse sprevrglo, ko so se pojavili prisluhi.

Ko sem pisala te vrstice, je bil ponedeljek, jutro po volilni nedelji. Velika večina glasov je preštetih, po podatkih DVK je Svoboda za enega poslanca prehitela SDS. Pri tem še ni prištetih glasov iz tujine in po pošti. Do zdaj, ko to berete, so minili še trije napeti dnevi. In takšni se bodo nadaljevali. Številni napovedujejo skorajšnje nove volitve, saj tako tesen izid pomeni tudi velike težave pri sestavljanju vlade. Gibanje Svoboda je določeno število glasov dobilo na račun tega, da je obtožilo SDS, da je naročila prisluhe pri izraelskem podjetju Black Cube.

Na Planet TV je Martin Nahtigal dobro razložil, da so se te obtožbe dobro prijele na podlago, ustvarjeno v zadnjih treh letih: na obsojanje Izraela, ki je po krvavem napadu Hamasa na Izrael napadel Gazo. Pri tem se sprašujem, zakaj toliko Slovencev ne čuti potrebe, da bi lastno državo potegnili iz gospodarskega nazadovanja, ki ga je povzročila Golobova vlada. Zakaj toliko Slovencev ne čuti potrebe, da bi plačevali nižje davke? Jih je res že toliko zaposlenih v javni upravi in jih skrbi samo, ali bodo dobili božičnico ali ne? So res za Svobodo glasovali tudi številni upokojenci, kot pravijo nekateri, čeprav dolgotrajna oskrba na domu sploh ne deluje? Bi radi na zdravnika čakali še dlje? Kako pa so glasovali mladi? Je bilo tam več luči?

Pesem – žalostinka »Lipa zelenela je« se je danes »rolala« po X-u. Pa bodo obveljali verzi »Spavaj, draga ljubica, večno ne boš spala, nova pomlad zelena nov bo cvet pognala« ali pa se je slovenska lipa postarala, je obolela in bo dokončno odmrla?