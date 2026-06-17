Slovenija se vrača

Piše: dr. Stane Granda

Slovenci smo se osamosvojili »pet minut pred dvanajsto«. Danes to ne bi bilo mogoče. Ne zaradi pomanjkanja narodne zavesti, še vedno so se posamezniki pripravljeni žrtvovati za narod, ampak zaradi strahotnega, do biološkega izničenja poglobljenega sovraštva in razklanosti, ki je edini rezultat Golobove vlade. Bili smo na tem, da zapremo vrata slovenske demokratične državnosti, največjega dosežka Slovencev v zgodovini. Samo vprašanje trenutka je bilo, kdaj bo ugasnjena luč slovenstva.

Četrta Janševa vlada, »nomen est omen«, je vlada narodne rešitve v dobesednem pomenu besede. Ne zaradi njenega predsednika, ki je v življenju že mnogokrat dokazal, kaj mu Slovenija pomeni, ampak zato, ker nam vrača svet vrednot, ki so nas prevevale ob osamosvojitvi. To seveda ni Švica v jugovzhodnem alpskem prostoru, ampak pravica živeti v Sloveniji po slovensko. Predpogoj je demokracija. To sta bili temeljni spodbudi za naše osamosvajanje. Upali smo, da bosta postali vrednoti našega »bitja in žitja«, da bodo stranke tekmovale v uspešnosti doseganja teh ciljev. Bila je edinstvena prilika, da se v Sloveniji oblikuje patriotizem, značilen za vse normalne narode. Najprej je država, potem so stranke in ideologija. Pri nas so ideologija in stranke na prvem mestu. Potem so politiki (Kučan, Janković) in na dnu je država, do katere se obnašamo kot nekdaj do nezakonskega otroka: »Kaj pa je tebe treba bilo …« Zaradi vojne za Slovenijo je bilo treba ravnati pragmatično. To so izkoristili tisti, ki jim slovenska osamosvojitev ni bila intimna opcija. Razprli so nezaceljene krvave rane revolucije. Namesto za prihodnost smo začeli živeti za preteklost. Spustili so se tako nizko, da osamosvojitev pripisujejo tistim, ki so sanjave pristaše samostojne države brezobzirno pobijali. Ne samo to. Osamosvojitev in osamosvojitelje so kriminalizirali – samo Janša je imel doslej okoli 190 pravd –, sami pa so v senci vreščanja »Držite tatu!« načrtno in organizirano izvedli največji rop Slovencev v zgodovini. Kje so TAM, Mura, številne Iskre, gradbena, tekstilna in konfekcijska podjetja …? Je Kučan to krajo kdaj obsodil? Je bil kdo preganjan? Golobova vlada je to nadgradila s fašizacijo osamosvojiteljev, žrtev komunizma, z iskanjem veleizdajalcev … Njena notranja moralna podoba je Fotopub J. Smodeja. Mednarodno so državo umazali in jo osmešili z lažnimi poročili Natu in proračunsko prekoračitvijo, ki lahko za seboj potegne finančne sankcije.

Nekateri družbeni teoretiki na podlagi zadnjih volitev, zlasti glasovanja dela mladih, domnevajo, da je antidemokratična in antiosamosvojiteljska politika tistih, ki jim osamosvojitev ni bila intimna opcija in so ob vsakokratnih parlamentarnih volitvah proizvajali nove obraze – kar jim tokrat ni uspelo –, dosegla dno. Iz njihovih ust v božja ušesa! Dejstvo je, da se smrt Z. Roterja, ki je mislil namesto Kučana, izjemno pozna. Ali lahko resnično pričakujemo obrat na podlagi enega primera? Prihodnost pripada drznim in pogumnim!

Politični, moralni in nacionalni prelom s polpreteklostjo je nedvoumen. Janša je mojster kriznih razmerij. Njegova vladna ekipa ni kriminalna in moralno zdrizasta združba, kot je bila dosedanja vlada! Utelešeni Fotopub! Ne na ekonomskem, ključni problemi za prihodnost slovenstva so na šolskem, kulturnem in sodnem področju. Tu in samo tu bomo vstali ali padli!

Prabit slovenske osamosvojitve je nepripravljenost Slovencev na potujčenje. To so zasledovali od Brižinskih spomenikov do Trubarja, Zoisa in Prešerna ter Cankarja, ki so zavrnili ilirizem in jugoslovanstvo. Ehrlich je nadgradil Majarjevo Združeno Slovenijo in odprl vizije lastne slovenske države. V slovenski zgodovini imamo graditelje in tiste (šleperje), ki hočejo to izkoristiti in se okoristiti. Zato so v obupu postavili oligarhično oblast s Pirc Musarjevo. S padcem Goloba je načeta, ne zlomljena. To povzroča doslej neznano paniko Kučanovih. Slovenska prihodnost ni Janševa Slovenija, ampak demokratična država, ki so jo Pučnik, Janša, Bavčar, Peterle, Kacin in drugi, ne pozabimo Nika Grafenauerja in 57. številko Nove revije, uresničili. Njen obstoj in napredek sta odvisna zgolj in samo od demokracije, ki je rezultat razuma in morale, ne kapitala!