Slovenija potrebuje vizijo!

Piše: dr. Stane Granda

Vsakemu državljanu s trohico pameti je jasno, da aktualne vlade nikoli ne bi smelo biti. Je protiosamosvojitvena in protislovenska. Brez vrednot.

Absurdno je, da resni analitiki naših družbenih razmer ne izključujejo možnosti, da mandat ponovi. Njeni potencialni volivci večinoma sodijo v osamosvojitveno generacijo. Nihče ji ni dopovedal, da gre za največji dosežek Slovencev v zgodovini. Kam ploveta slovensko šolstvo in vzgoja? Kdo je odgovoren? Zakaj imamo Zavod RS za šolstvo? Ali ni sedanji minister dobil imenovanja kot nagrado za sabotažo? Edino upanje je, da ne bodo šli množično na volitve.

Vprašanj o slovenskih političnih razmerah je nekajkrat več kot odgovorov. Upajmo, da imajo opozicijske stranke in tiste, ki želijo priti v parlament, razčiščena vsaj pojma, kaj Slovenija je in v katero smer naj se razvija. Slovenski in tuji družboslovci ugotavljajo, da ima najmlajša generacija polnoletnih državljanov nov, drugačen odnos do družbene stvarnosti. Želijo biti aktivni državljani. Iz pogovorov z njimi je razbrati, da zavračajo skrajnosti, namesto ideoloških in osebnih spopadov med politiki si želijo konkurenčni prepir o videnju in ciljih prihodnosti. Zanima jih realnost pričakovanj. Ni jim vseeno, kaj in kako bo jutri.

Nič novega ni, če znova opozorimo, da slovenska osamosvojitev ni imela dolgoročnih načrtov o prihodnji obliki in vsebini Slovenije. Osvoboditev v demokracijo in slovenska samostojnost sta se jim zdeli garancija in vir za varnejši in boljši jutri. Ta jutri je bolj ali manj uspešno minil. Kaj pa srednjeročna in dolgoročna prihodnost? Kako to, de nobena vlada po Drnovšku, ki je, roko na srce, poglavitni krivec današnjih razmer, ni zmogla ponoviti mandata?

Temelj slovenske državne prihodnosti mora biti »Slovenija first«. Ne zaradi Trampa ali po njem, ampak zato, ker je to smisel vsake normalne države. Ekonomija in podjetništvo sta temelj, na katerem sloni kultura, vendar mora biti oboje podrejeno človeku, ne pa ekonomiji. Hierarhija vrednot mora biti jasna. Volimo parlament, ta imenuje vlado. Ekonomsko-socialni svet je pomemben, vendar si ne more uzurpirati oblasti. Podjetniki naj delujejo prek strank. Niso veja oblasti. Smiselno veljajo ista načela tudi za odnos do narave, ki je zaradi človeka in brez njega nima smisla obstoja.

Slovenija mora biti socialna in pravna država. Ni po naključju najstarejša slovenska tiskana beseda »stara prauiza«. Boj za njo je določal in oblikoval slovenski narodni značaj, ne »kavarna Hayek« ali »multi-kulti« kultura. Zavezanost za odpravljanje strukturnih vzrokov revščine, hkrati pa zagotavljanje brezpogojne pomoči potrebnim morata biti najvišji družbeni imperativ. Slovenci so ga vedno spoštovali, zlorabe obsojali. Takih, kot si jih privošči sedanja vlada, ki to slovensko »obsedenost« zlorablja, še ni bilo v naši zgodovini. Hujši so kot komunisti, za katere je celo njihov Ivan Maček – Matija vpil, da samo kradejo ter da je to namen in cilj njihovega režima.

V pripravah na naglo bližajoče se volitve poslušamo, kdo bo šel s kom na volitve in v vlado. Za njihov cilj ne zvemo. Še manj, kako bodo pridobili tisto 400.000-glavo begajočo volilno maso, ki ve, da nekaj išče, ne ve pa kaj! Ta produkt slovenskega šolskega in družboslovnega poosamosvojitvenega izobraževanja je ključno vprašanje slovenske prihodnosti. Treba ji je dati konkreten in realen, ambiciozen, ne pa visoko letečega in samo v besedah uresničljivega cilja. Ta pravzaprav ni problem, saj je na dlani. Zakaj ne bi rekli: Dohiteti in prehiteti Avstrijo, katere del smo nekoč bili! Treba ga je aktualizirati. Skrivanje za »razvojno vlado« ne dokazuje samo pomanjkanja osnovnih idej, ampak skrivanje za načrtom, da iz jajca dobi piščanca, ki se ne razvije v kokoš, ki nese jajca, ali petelina, ki ima potomce, ampak skrb in zavzemanje za neplodnega tolstega skopljenca ali kopuna, ki je samo za lonec.