Slovenija na razpotju: korupcijska spirala ali prelom z omrežji?

Piše: dr. Metod Berlec

Državna volilna komisija je v torek zavrnila ugovor SDS na izvedbo volitev v DZ RS in potrdila zapisnik o ugotovitvi izida volitev, ki so potekale 22. marca. In to kljub temu, da so bile nepravilnosti očitne in da je celo nekdanji član DVK in univerzitetni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Marko Kambič javno pravno utemeljil, zakaj je bila organizacija predčasnih volišč zunaj volilnih okrajev nezakonita, ter opozoril da so volilni organi zavestno ravnali v nasprotju z zakonodajo.

Po njegovih besedah se je DVK postavila nad zakonodajalca, kar odpira vprašanje odgovornosti in nujnosti resnih sistemskih sprememb. Poleg tega številni Slovenci po svetu volilnih gradiv niso prejeli pravočasno ali jih sploh niso dobili. Pri čemer so bili za volilno pravico prikrajšani predvsem tisti, ki bi po mnenju poznavalcev na volilnih lističih obkrožili desnosredinske stranke.

Predsednik Gibanja Svoboda in vlade Robert Golob je nadaljeval s predstavo za javnost in se obnašal, kot da bi vladajoča koalicija v državnem zboru ohranila absolutno večino glasov. A razmerja so po novem vse prej kot taka. Dosedanja vladajoča koalicija (GS, SD in Levica) je s 53 mandatov padla na 40. Se pravi 13 manj. Dosedanji vladajoči koaliciji manjka šest glasov do absolutne večine. Tako predsednik Demokratov Anže Logar kot predsednik Resni.ce Zoran Stevanović sta potegnila zavoro. Ocenila sta, da Golob ponuja le navidezna pogajanja brez resnih vsebinskih predlogov koalicijske pogodbe. Ker se potencialni partnerki nista na vrat na nos pridružili Golobovi predstavi za javnost, so se nanju začeli pritiski režimskih medijev, ki ju skušajo disciplinirati. Hkrati so se začele širiti govorice, da bo vladajoča levičarska združba z mafijskimi prijemi, s podkupovanjem, skušala okrepiti svoje vrste. A to se lahko tranzicijski levici vrne kot bumerang. Že tako ali tako je obremenjena z očitki o korupciji, ki so jih še podkrepili nedavno objavljeni prisluhi, kot tudi knjiga Bojana Požarja Gospod Nateg in fenomen Robertina, ki opisuje vpliv različnih omrežij na delovanje Golobove vlade. Še posebej vpliv Zorana Jankovića, ki vse bolj postaja simbol sistemske korupcije, arogance in nasilja.

No, v teh dneh so Golobovi v obtok poslali osnutek koalicijske pogodbe, ki je samo nekoliko modificirana dosedanja koalicijska pogodba. Nadaljevanje napačne poti. Nateg na kvadrat. Vse to je pripeljalo do napovedi Velikega protikorupcijskega protesta, ki bo potekal v petek, ko se bo prvič sestal novi sklic državnega zbora. Prav ta dan bo po mnenju poznavalcev pokazal, v katero smer bo krenila Slovenija: ali bo nadaljevala pot, ki jo kritiki označujejo za pot poglabljanja korupcije, ali pa se bo začel resen obračun z omrežji, s koruptivno postkomunistično združbo, ki je to državo dobesedno ugrabila in jo brezsramno izkorišča za lastno bogatenje.