Slovenija, čas je, da se zbudiš

Piše: Karin Planinšek

Slovenci že od nekdaj veljamo za ponižen narod, s katerim je lahko manipulirati. Hlapčevski narod, bi lahko rekli.

Medtem ko v drugih evropskih državah protestirajo za najmanjše nevšečnosti, po drugi strani lahko opazujemo Slovence, kako si ob katastrofalnem stanju v državi še vedno govorijo: Saj bo bolje, važno, da ni Janša. Žalostno, kajne? Tega si niti ne moremo preveč zameriti, saj v sebi še vedno nosimo medgeneracijsko travmo, ki nam jo je prizadejalo revolucionarno nasilje po drugi svetovni vojni. Po vsem svetu so se dogajale grozote, vendar nisem prepričana, če je še kateri narod prestal nekaj tako hudega kot mi. To povojno izživljanje (to ni bilo samo nasilje, temveč nečloveško izživljanje nad lastnim narodom) je takrat v nas zasejalo tako globok strah, da je njegov vpliv e čutiti še danes. Sosed se je bal soseda in vladalo je načelo: Skloni glavo, bodi tiho. Ljudje so videli takšne nepojmljive grozote, da si še več desetletij kasneje niso upali spregovoriti o tem. Moji mami so starši samo povedali, da je bilo takrat zelo hudo, in pri tem je tudi ostalo. Si lahko mislite, kaj vse se je dogajalo na naših tleh, da si večina ljudi ni o tem nikoli upala govoriti? Da so se še v času samostojne Slovenije bali, da bo nekdo prišel ponje?

Naša zgodba je v vseh ozirih neprimerljiva z zgodbami drugih narodov, predvsem pa je treba razumeti, da mi svojih travm nismo nikoli pustili za seboj. Mi smo narod, ki je bil naučen, da je treba biti tiho, če želimo preživeti. Mi smo narod, ki je bil v času druge svetovne vojne razdeljen na dva tabora, kar lahko občutimo še danes. Večina Slovencev se tega niti ne zaveda, vendar je po mojem mnenju to ključni razlog za pasivno vedenje povprečnega slovenskega volivca. Izjemno lahko je namreč manipulirati z narodom, ki je razklan. Najprej so brutalno udrihali po nas, nas razdelili na dva dela, potem pa začeli prikrivati našo zgodovino, da ne bi mogli nikoli spregledati, kaj v resnici počnejo z nami. Tri desetletja nas pokvarjeni levičarski politiki zasipavajo predvsem z ideološkimi temami in puhlo protijanševsko propagando, namesto z dejansko vsebino. Narod pa vsakokrat nasede na iste floskule.

Lahko bi rekli, da se vrtimo v začaranem krogu, iz katerega pa vendarle obstaja izhod. Kljub težkim okoliščinam, v katerih smo, se na vsake toliko časa pojavi zgodovinski trenutek, ko je mogoč popoln preobrat. Tak trenutek smo doživeli v 90. letih prejšnjega stoletja, ko smo izkoristili propadanje socialističnih režimov po Evropi in ponosno zakorakali v lastno demokratično državo. Vsi se zavedamo, da so stvari potem zavile v napačno smer, saj se nismo rešili primeža prejšnjega režima, vendar si glede na naše zgodovinske okoliščine lahko osamosvojitev Slovenije štejemo za velik uspeh. Ob pogledu na dogajanje po svetu, s tem mislim zlasti na tektonske premike v ZDA, ki bodo svet vrnili nazaj v normalnost, si upam trditi, da se nam spet nakazuje zgodovinski trenutek. Trenutek, ko je mogoč hiter preobrat v pravo smer. Lahko nam uspe vzeti državo nazaj, o tem ni dvoma, vendar se moramo zelo hitro zbuditi iz predolgega spanca. Prišel je čas, ko moramo vstati kot narod in grobarjem naše države reči odločen NE! Verjamem, da je to mogoče. Verjamete tudi vi?