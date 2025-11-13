Romi, božičnica in potovanje v Katar

Piše: Lucija Kavčič

Razmere na slovenski politični sceni so vse slabše in vse bolj napete. Ko se že zdi, da so trčile ob dno, se vedno najde še kak globlji prepad, kamor se nato zvalijo.

Zadnja dva tedna se večina razprav vrti okoli romskega nasilja v jugovzhodni Sloveniji, ki je doseglo vrh z ubojem nedolžnega človeka, ki je prišel po sina na zabavo. Šele nato se je vlada zganila, predsednica države pa ni oklevala z obtožbo, da »smo za nastale razmere odgovorni vsi«, kar je seveda upravičeno močno razjezijo opozicijo in vse župane jugovzhodne Slovenije, ki so pod Golobovo vladavino pripravili zakon in predloge, ki bi uredili probleme z romskim nasiljem, pa so jih vladajoči kar nekajkrat zavrnili. Ponedeljkova razprava na izredni seji DZ, na kateri so obravnavali predloge priporočil vladi glede zagotavljanja varnosti v JV Sloveniji, je bila zato ostra.

Zaradi vsega omenjenega so bile nekoliko na stran potisnjene druge žgoče teme, kot je npr. kupovanje volilnih glasov z obvezno božičnico in zakonom v zvezi njo, ki ga hoče koalicija sprejeti pospešeno, kot da smo v izrednih razmerah. Ker slovensko gospodarstvo zaradi vse slabšega poslovnega okolja, ki se oblikuje pod zdajšnjo vlado, že tako diha na škrge, je predlog zakona o obvezni božičnici močno zaostril odnose med socialnimi partnerji. Delodajalci glasno opozarjajo, da je vlada omenjeni zakon v DZ poslala mimo pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), zato so začasno prekinili svoje aktivnosti v njem …

Medtem pa je bila gospa predsednica na obisku v Katarju, kjer se je z emirjem pogovarjala o razmerah na Bližnjem vzhodu, imela predavanje na univerzi ter se udeležila podpisa sporazuma o sodelovanju med ITF – Ustanovo za krepitev človekove varnosti in katarskim skladom za razvoj. Prav sedaj Slovenija to nujno potrebuje.