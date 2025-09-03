Prihodnje volitve je treba dobiti ali pa emigrirati!

Piše: dr. Stane Granda

Čas sedanje vlade se izteka. Po vsej verjetnosti ji ne bo uspelo, da bi osamosvojiteljem in privržencem osamosvojitve ukazala na vidnem mestu nositi rumene zvezde ali Janševe podobe. Vprašanje je samo, ali jim bo v okviru Goric, evropskih mest kulture, postaviti monumentalno protiosamosvojitveno, protislovensko, jugoslovenarsko, protizgodovinsko razstavo. Milijoni evrov so razdeljeni, razstave pa ni. Se obeta finančni in strokovni škandal?

Sedanja vlada je tako zavozila Slovenijo, da demokratična stran ne more izgubiti prihodnjih volitev. Prav zaradi podcenjevanja in gotovosti v zmago je to zelo mogoče.

Sedanja vlada bo prihodnje volitve skušala dobiti z izpostavljanjem ideologije in palestinskega vprašanja. Oboje je treba ignorirati in postaviti nasproti znižanje življenjske ravni in brezperspektivnost sedanje vladavine, na kratko − slovensko prihodnost. Slovenci razumemo edino denar. Smo materialisti brez primere.

Sprožiti je treba upokojensko vprašanje. Ne s Čebelico in klovnostvom, ampak z denarjem. Nemogoče je, da ljudje, ki so vse življenje delali, v starosti ne morejo živeti. Denar je treba dobiti z milijoni, ki gredo sedaj za »civilnodružbena gibanja«, ki to niso nikoli bila, kvazikulturo in podobne oblike kraj državnega premoženja. Ne bi bilo odveč najti načina finančnega obračuna z nosilci divje privatizacije oziroma finančne oligarhije, ki jo predstavlja predsednica države. Mladim je treba razkriti, da jih je sedanja vlada najbolj okradla. Lasti si dosežke prejšnjih vlad, sama pa ni naredila praktično nič. Znotraj vladne koalicije, njena največja žrtev so komunisti, je treba sprožiti diferenciacijo. Nosilec vsega slabega in obupnega je Gibanje Svoboda, ne mali koalicijski stranki. Dejstvo, da je vlado dejansko vodila levica, je lahko eno od sredstev, ne pa cilj diferenciacije. Ta stranka nikoli ne bo množična. Demokracijo je treba okrepiti brez trgovanja z načeli! Sprostiti zdravstvo, ki je zavoženo do skrajnosti. Reševati je treba vprašanje bolnikov, ne zdravnikov! Upokojence in socialne podpirance je treba odvezati od plačevanja 1-odstotnega prispevka. Treba bi bilo uvesti progresivno obdavčenje, saj gre za solidarnostno plačilo. Sistematično in dolgoročno je treba rešiti slovensko populacijsko krizo. Da bi se izognili izigravanju, naj ukrepi veljajo za družine, kjer je eden staršev praviloma vsaj že v drugi generaciji slovenski državljan. Posebna določila bi veljala za slovenske izseljence in pripadnike slovenski manjšin v sosednjih državah. Romsko vprašanje je zavestno sprožila sedanja vladna večina. Slovenske stoletne izkušnje ponujajo dovolj načinov za njegovo reševanje. Že enakopravnost pred sodišči bi problem obrnila k reševanju. Oživiti in spodbuditi je treba slovensko malo gospodarstvo, ki je nosilec napredka in razvoja. Slovenski kulturi je treba vrniti potrebno spoštovanje. Bila je nosilec osamosvojitve. Prvenstveno je treba rešiti položaj in stanje temeljnih nacionalnih institucij: Drame, NUK … Smo verjetno edina država na svetu, ki nima klasičnega narodnega muzeja. Obstoječi je v prostorskem pogledu karikatura slovenske državnosti. Posebno vprašanje je šola, ki je glavno leglo protidržavne in protinacionalne vzgoje. Ukiniti je treba zavod za šolstvo. Zaposlene, ki imajo odnos do slovenske države, je treba podrediti ustreznemu ministrstvu, ne pa, da je leglo njegove opozicije oziroma glavni propagator totalitarizma. V okviru učenja slovenskega jezika, slovenske kulture, geografije in zgodovine je treba vzpostaviti državljansko in nacionalno vzgojo. Predstaviti vrednote in cilje osamosvojitve, o kateri tisti, ki zapuščajo osnovne in nadaljevalne šole, praktično nikoli nič ne zvedo. Ustrezno vsebinsko naj bo ta vsebina vključena tudi pri maturi oziroma zaključnem izpitu.

Analiza, kritika in izločanje nesmislov v gornjem besedilu naj bodo skupen prispevek v brezpogojni volilni zmagi demokracije in slovenstva.

Za zmago nasprotnikov so vselej krivci poraženci!