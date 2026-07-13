Predsednica: »Ne bom tiho« in dvoličnost na kvadrat

Piše: dr. Stane Granda

Državnega suverena ni dovoljeno sramotiti. Še kritizirati ne. Zaradi države, njegove vzvišene funkcije, ne osebnosti. Če in ko sramoti svoj položaj in škodi državi, ponižuje njene pripadnike, jih celo sramoti, tepta narodne svetinje, ponareja zgodovino …, pa se je, zlasti zgodovinar, ki je vse življenje posvečal nacionalni problematiki in našel prve peticije za Združeno Slovenijo ter so ga državljani kot poklicnega raziskovalca celo plačevali, pa je to moralna, narodna in poklicna dolžnost. Tudi zaradi aktivne udeležbe v Vojni za Slovenijo.

Napoved prvega državljana države, da v času opravljanja funkcije ne bo tiho, je praviloma razglasitev prevlade moralnih načel. Nekaj vzvišenega, dolžnega časti in spoštovanja, visoko moralnega, odgovornega do državljanov. Obstaja tudi negativna možnost. Ta je v času sedanje predsednice prevladala. K temu je nemalo prispeval negativni vzornik prof. dr. Danilo Türk, ki na tem položaju nikoli ne bi smel biti, kot tudi zaničevalni odnos do predhodnika Boruta Pahorja. Vedela je, da ga tudi v sanjah ne nore doseči.

Ne bom tiho! Golobova vlada je odpravila Muzej slovenske osamosvojitve, njegovega direktorja vrgla na cesto. Moral se je zaposliti v tujini. Odpravila je spominski dan na žrtve komunizma. Osamosvojitelje je razglasila za fašiste, osamosvojiteljsko misel teptala ob vsaki možnosti. Ni se zavzela za pokop ižanskih Romov, ne za po vojni pomorjene … razen na celjskem smetišču. Očitno so smeti edino primerno okolje za nesrečnike. Zavrača Žale, da ne bi politično delili. V resnici, da ne bi nikoli kaznovanim morilcem in njihovim potomcem vzbujali slabe vesti. Morilci naj ostanejo zaščiteni, žrtve trajno izločene iz javnosti. Jankovičevi pandurji so pretepali in davili ljudi, ki so za prebivalce glavnega mesta ščitili ustavno pravico do pitne vode. Predsednica je bila tiho.

Ob začetku mandata je obiskala slovensko manjšino v sosednjih državah. Pri tem je dajala izjave, da je bilo naše rojake neskončno sram. Umazala in onečastila je njihovo večstoletno delo. Tudi narodne mučenike, kot so Lojze Bratuž, Bazoviške žrtve, boj Tigrovcev … Pred nedavnim praznikom je za Golobovo televizijo razlagala, sklicevala se je na svoje pravno znanje(!), da so na pogajanjih po končani svetovni vojn določali meje Slovenije, v resnici jugoslovanske. Slovenija ni bila subjekt mednarodnega prava. Zanj ni obstajala. Predsednica po štirih letih predsedovanja še vedno ne loči slovenskega etničnega ozemlja od države Slovenije. Zanika Slovence zunaj Slovenije. Zanjo so očitno slovensko govoreči Italijani, Nemci, Madžari … Ponavlja neumnosti o razliki med narodom in nacijo. To politično svojstvo nam je Dunaj priznal že leta 1848/49. Škandal! Očitno je špricala predavanja prof. Vilfana. Zahteva udeležbo partizanskih praporov na proslavi. Njihovi lastniki prezirajo slovenski državni grb. Častijo boljševiško rdečo zvezdo, ki ima več pomenov, toda v našem zgolj in samo tega. Na proslavi dneva slovenske državnost naj plapolajo zastave tistih, ki so surovo ubili tistega, ki je prvi predlagal in zahteval slovensko državo??? Njegov morilec je še vedno njihov narodni heroj!? Niso problem partizani, samo organizacija in ideologija, ki sta jih zlorabili. Številni bivši partizani so podpirali slovensko osamosvojitev. Njihov general Janko Sekirnik (1921–1996) je celo ponudil svoje vojaško znanje osamosvojitveni vojni. Niso problem partizani kot taki, problem je ideologija, ki jo ščiti in zagovarja organizacija, umori in zločini. V imenu rdeče zvezde. Zakaj pa so sneli z zastav srpe in kladiva?

Govorila je, ko bi morala biti tiho. Nedavni nagovor sedanji vladi in bolj ali manj govor na državni razpravi je bil cvetober neprimernega govorjenja in obnašanja predsednika demokratične države. Vlada ne sme vladati, vse mora ostati po Golobovo. Ima pravico, da se z njo ne strinja, toda državljanom, ki so jo izvolili, ne more odrekati temeljne pravice. Tepta demokracijo! Lastno prisego! Bo predlagala odpravo volitev? Je g. predsednica preutrujena? Kako more ponavljati stalno iste napake? Zakaj in s kakšno pravico žali državljane? Potvarja zgodovino. Je prevzela breme, ki mu ni kos?