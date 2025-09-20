»Poroka desetletja« ne bo koristila

Piše: dr. Vinko Gorenak

Klasična demokracija zahodnoevropskega tipa deluje na načelu odločanja volivcev. Seveda obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na njihovo odločanje, v Sloveniji še posebej mediji, ki so bolj kot stolp v Pisi nagnjeni v levo. Toda volivci pogosto odločajo tudi nerazumno in iracionalno. Pred zadnjimi volitvami leta 2022 je Golob jasno napovedal, da bo zvišal davke, kar je tudi storil, in posledica je jasna − 1.300 evrov nižja plača povprečno plačanega državljana v enem letu. Toda kljub temu je na volitvah zmagal.

Naši, večinsko seveda levosučni mediji, so bili v preteklih dneh močno okupirani s tako imenovano poroko desetletja med šefom »Golobnjaka« Robertom Golobom in Tino Gaber. Njihova začetna obsedenost s poročanjem o prihajajočem dogodku je verjetno presegla obsedenost poročanja kakih britanskih medijev, ko se poroči prestolonaslednik. Toda poroko prestolonaslednika Williama in Chatherine je bila vendarle poroka dveh mladih ljudi, ki bosta nekoč kralj in kraljica, v našem primeru pa gre za poroko ločenega skoraj 60-letnika in dvajset let mlajše ženske, za katero vemo, da je v preteklosti zamenjala kar nekaj moških spremljevalcev. Toda to ni pomembno, to je njuna zasebna stvar.

Tisto, kar so se pred dnevni spraševali mnogi, je bilo seveda vprašanje, ali bo Robert Golob »poroko desetletja« izkoristil za svojo promocijo in promocijo Gibanja Svoboda pred prihodnjimi volitvami v DZ. Seveda jo je skušal, le časovno jo je slabo načrtoval, čas pol leta pred volitvami je veliko predolg za tako pričakovane učinke. A v svojih rokah ni imel škarij in platna. Ti orodji sta bili v rokah medijev. Če bi mediji na dolgo, osladno, prikupno poročali o »poroki desetletja«, zlasti pa bi to poročanje trajalo dlje časa, potem bi Golob to seveda unovčil za predvolilno promocijo. Kdo pa tega ne bi naredil? Seveda pa so imeli mediji tudi drugo možnost, to je, da po osnovni novici o »poroki desetletja« ne poročajo več. V tem primeru je bilo jasno, da pozitivnih učinkov na javnomnenjske ocene Goloba in njegovega Gibanja Svoboda ne bo. In prav to se je zgodilo.

Zadnje ankete o priljubljenosti političnih strank in politikov ne kažejo pozitivnega učinka »poroke desetletja«, ki si ga je zase in svojo stranko Gibanje Svoboda šef »Golobnjaka« verjetno zamislil. Javnomnenjska slika priljubljenosti političnih strank in politikov kaže, da »poroka desetletja« ni dala želenih in pričakovanih učinkov. Verjetno tudi zato ne, ker so mediji o »poroki desetletja« poročali le dan ali dva.

Tisto, kar mene v zvezi z Golobom in njegovo poroko zanima, je nekaj drugega. Najprej me zanima, koliko je poroka stala državni proračun. Po vseh pravilih Goloba varuje policija in znesek njegovega varovanja, tudi na dan poroke, je lahko samo enodnevna plača petih varnostnikov in uporaba treh službenih vozil pa niti centa več. V primeru dveh izmen policistov varnostnikov je strošek lahko toliko višji. Vse drugo je Golobova osebna stvar in mora plačati iz svojega žepa. Tisto, kar pa me še bolj zanima, so njegove predvolilne obljube in njihova realizacija. Odgovor na to vprašanje pa tako ali tako že imam. Njegova vlada je za Slovenijo škodljiva in nikakor si je po volitvah ne želim več.

Če me vprašate zakaj, vam bom postregel le z nekaterimi podatki. Zato: ker ima povprečno plačan državljan Slovenije danes 1.300 evrov letno nižjo plačo, kot jo je imel v času Janševe vlade; ker si za povprečno plačo danes lahko privošči 13 odstotkov manj, kot si je lahko privoščil za časa Janševe vlade; ker na zdravnika specialista ne čakamo 30 dni, kot so obljubili, čakalne dobe se le daljšajo (mimogrede, jaz čakam že osem mesecev) in še bi lahko našteval.