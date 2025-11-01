Politično vmešavanje in medijska ignoranca

Piše: dr. Matevž Tomšič

Evropski poslanec Milan Zver je nedvomno dosegel veliko stvar. Zoperstavil se je Evropski komisiji in na koncu zmagal. Malokomu (če sploh komu) je uspelo kaj podobnega − prisiliti namreč tako pomembno institucijo, da razkrije nekaj, za kar si je na vse kriplje prizadevala, da ostane prikrito.

Govorimo seveda o dokumentu, ki ga je Evropska komisija (EK) nedavno razkrila. Gre za opomnik, ki je bil napisan za sestanek njene tedanje podpredsednice in komisarke za vrednote in transparentnost Věre Jourove s tedanjim predsednikom slovenskega ustavnega sodišča Matejem Accetom, ki je bil sestavni del njega obiska Slovenije v marcu 2023. A razkritje ni bilo prostovoljno. Zver si je zanj prizadeval več kot tisoč dni. Naposled se je na njegovo stran postavilo Sodišče Evropske unije in EK naložilo, da mora objaviti celotno besedilo tega dokumenta. Pred tem so bili njegovi določeni – kasneje se je izkazalo da ključni –deli prikriti.

In prikriti so bili z razlogom. Dokazovali so namreč, da so bili sumi političnega vmešavanja visoke evropske funkcionarke v notranje zadeve ene od držav članic zelo upravičeni. Spomnimo se, zgodba se je vrtela okoli spremenjenega zakona o javni radioteleviziji. Ustavno sodišče se je najprej odločilo, za zaradi mogoče protiustavnosti zadrži njegovo izvajanje. A kmalu po sestanku si je ustavno sodišče premislilo in odpravilo zadržanje zakona. Temu sta sledila ustoličenje vladi lojalnih kadrov na vodstvene položaje na nacionalni RTV in »depolitizacija«, se pravi odstranitev nezaželenih urednikov in novinarjev.

Mnogi so ta razvoj dogodkov pojasnili z vplivom Jourove, ki je politična zaveznica premierja Goloba in njegove stranke, češ da je »pritisnila« na Acceta, da spremeni svojo odločitev. Oba vpletena sta takrat zanikala, da sta se pogovarjala o omenjenem zakonu. A v tretji točki sedaj razkritega opomnika piše, naj podpredsednica EK »poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija«.

Komisarka si je torej v opomnik eksplicitno napisala (ali pa so ji napisali), naj se pogovarja o zakonu, ki je bil takrat zadržan in predmet ustavne presoje. Sedaj se v EK izgovarjajo, da je ta opomnik samo interne narave in da ni dokaz za to, da je do pogovora dejansko prišlo. Podobno trdi slovensko ustavno sodišče. Vendar − ali je mogoče verjeti, da Jourová te teme v pogovoru z Accetom res ni odprla? Da »ni našla priložnosti« za to. Mar ji je zmanjkalo časa? In sploh, če se nič takšnega ni zgodilo, zakaj so dokument toliko časa prikrivali?

Ugotovimo lahko, da v tem primeru obstaja »sklenjen indični krog«, če uporabimo ta koncept iz zadeve Patria, vendar je tokrat daleč bolj trden. Sosledje dogodkov je namreč zelo povedno. Le-to nakazuje, da je dejansko šlo za politično vplivanje, za zlorabo pristojnosti visoke funkcionarke EU, ki je na ta način storila uslugo kolegom iz svoje politične skupine. V podkrepitev tega je treba upoštevati tudi njeno izrazito pristranost, ko je uporabljala očitna dvojna merila pri ocenjevanju dejanj Janševe in Golobove vlade.

To, kar bode v oči pri tej škandalozni zadevi, je izrazita ignoranca osrednjih medijev. Ni mogoče sicer reči, da o njej niso poročali, a so jo predstavili kot nekaj precej nerelevantnega, samo kot še en politični spopad. Prepričani smo lahko, da bi ravnali čisto drugače, če bi v času Janševe vlade prišlo do utemeljenega suma, da ji je kak evropski komisar storil podobno uslugo. Poročali bi o njej iz dneva v dan, vrstile bi se obsodbe. Sedaj pa nič. A stvar je zelo resna. Kaže namreč na to, kako spolitizirano je bilo ravnanje EK v prejšnji sestavi. To je nekaj, kar bi morala sedanja sestava odločno obsoditi in prekiniti s tovrstno prakso. A kaj, ko jo še vedno vodi ista oseba.