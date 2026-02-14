Ogrožen obstoj več tisoč podjetij in več deset tisoč delovnih mest

Piše: Vida Kocjan

Zaradi porazne gospodarske politike odhajajoče vladne koalicije (Svoboda, SD in Levica) je trenutno ogrožen obstoj najmanj 16.000 podjetij in najmanj 66.000 delovnih mest.

Zaradi ubijajoče politike podjetja že zmanjšujejo investicije, dvigujejo cene izdelkov in storitev, ker je to seveda mogoče. Ni povsod, saj konkurenca dela svoje. Nadalje – v številnih podjetjih razmišljajo o zmanjšanju obsega poslovanja, nekateri so to v času te vlade že tudi storili. Ne da bi o tem govorili na glas. Veliko podjetij razmišlja tudi o selitvi dejavnosti v tujino ali pa so to že naredila. Ponekod na tuje, za začetek, že selijo sedeže podjetij, poslovodstvo. Veliko jih je tudi, ki razmišljajo celo o zaprtju podjetij. Nekateri med naštetimi sicer še upajo na spremembe v državi. Na čas po prihajajočih volitvah, ki bodo 22. marca. Upajo na spremembo oblasti. Ker to, kar imamo zdaj v Sloveniji, res ni ničemur podobno. Izraz podobno je sicer premil. Vse skupaj je uničujoče za vse, razen za peščico posameznikov, ki harajo in živijo v svojih z zlatom oblečenih mehurčkih.

Na velike težave v gospodarstvu so te dni opozorili predstavniki gospodarstva. Povedali so, da podjetja delujejo v nepredvidljivem poslovnem okolju, pritiski vlade (države) so vse večji, število ogroženih mest pa tudi. V tujini so nekonkurenčni. Zaradi novih zahtev vladajočih, ki se želijo v tem času s tem prikupiti volivcem, stroški dela v dodani vrednosti na zaposlenega že dosegajo rekordno zgodovinsko raven.

Po anketi Združenja kovinske industrije v okviru GZS kar 58 odstotkov podjetij že razmišlja o delni ali večji selitvi proizvodnje, 79 odstotkov jih napoveduje upad prodaje, 70 odstotkov pa izgubo delovnih mest.

Med zelo ogroženimi so številne dejavnosti. Stvari so res na meji. Ali bo pokrovka odletela, pa je odvisno od nas in našega glasu v marcu. Tako ne gre več naprej.