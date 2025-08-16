Od Golobovih obljub nič, danes tonemo

Piše: Vida Kocjan

»Mi (Svoboda, Levica, SD) bomo Slovenijo v naslednjih osmih letih pripeljali med najboljše na svetu,« je aprila 2022 javno razglašal Robert Golob.

In kje smo danes? Daleč od tega. Tonemo s pospešeno hitrostjo. Če v naslednjih štirih letih ne bo sprememb, kar je sicer malo verjetno, se bo Slovenija potopila.

Slovenija je po makroekonomskih kazalnikih na dnu v primerjavi z razvitimi državami. Edino pri davkih med prvimi petimi, kar je Golob pred volitvami tudi obljubil. Da bo njegova vlada dvignila davke, kajti kaj bi mu prinesli nižji davki in več denarja, zapravljal bi ga za neumnosti. Večina temu ni verjela oz. je preslišala, danes pa je hudo.

Kako nespametno vlada ravna z davkoplačevalskim denarjem, pokažejo tudi zadnje objavljeni podatki ministrstva za finance o stanju v državnem proračunu. Podatki so za prvih sedem mesecev letos. V tem času je bila poraba 912 milijonov evrov višja od prihodkov. Tolikšen je bil primanjkljaj v državnem proračunu, ki ga bo treba pokriti s posojili. Primanjkljaj je 399 milijonov evrov višji kot v istem obdobju lani, čeprav so bili prihodki v višini 8,2 milijarde evrov 2,9 odstotka višji kot lani. Hkrati pa so bili odhodki z 9,1 milijarde evrov 7,4 odstotka višji kot lani. Razkorak med odhodki in prihodki je tako 4,5 odstotne točke.

Glavnino povečanih odhodkov predstavljajo višji stroški dela v javnem sektorju. Še slabše bo oktobra, ko bo skladno s spremembo plačnega sistema sledil dodaten poračun. Nasploh pa vlada načrtuje, da bo letošnji primanjkljaj okoli 1,7 milijarde evrov (lani le 200 milijonov).

Na to, da vlada res ne zna z denarjem, kažejo tudi najnovejši podatki z dne 10. avgusta 2025. Do tega datuma je bil primanjkljaj kar 1,3 milijarde evrov. Skrb zbujajoče je tudi, da Sloveniji odobrena sredstva še vedno ležijo v bruseljskih skladih. Na tem področju se nič ne spreminja na bolje. Imamo pa nove davke. Tudi to nekaj šteje, bi rekli na skrajni levici.