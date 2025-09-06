Obraz upora: dekle s sekiro in z nožem

Piše: Jože Biščak

Konec avgusta je bila okronana za »mlado škotsko kraljico«. Ni bilo naključje. Marija I. Škotska (Marija Stewart), škotska kraljica pred slabega pol tisočletja, je na enem od cerkvenih vitražev upodobljena s sekiro in z nožem v rokah. Enako kot najstnica, ki je v soboto, 24. avgusta, v parku na St. Ann Lane v Dundeeju pred vsiljivima migrantoma branila 12-letno sestro. »Prerokba se je izpolnila,« se je širilo po družbenih omrežjih: »Ne škotski moški, škotsko dekle bo branilo deželo pred napadalci.«

Tistega dne je nekdo poklical policijo, češ da mladoletnica v parku vihti rezilno orožje. Hitro so prišli, jo odpeljali in napisali prijavo. Prvi vtis je bil, da gre za mladoletno prestopnico, ki ji je policija preprečila, da bi z orožjem koga ranila. In tako so poročali tudi levičarski mediji. A zelo kmalu so se oglasile priče dogajanja, na spletu se je pojavil tudi posnetek, ki je kazal povsem drugačno sliko. Po navedbah prič sta v incident vpletena migranta nadlegovala dekleti na bližnjem parkirišču. Od njiju sta želela telefonsko številko. Eden ju je začel otipavati, drugi je snemal in ju nagovarjal, naj pokažeta nož, če ga res imata. Starejše dekle to tudi stori. Zavzame samoobrambno držo, v rokah ima sekiro in nož. Proti moškima kriči, da ima sestra samo 12 let in naj se ju ne dotikata. Proti koncu videoposnetka moški govori v arabščini, kar je okrepilo kasnejšo identifikacijo, da je bil nadlegovalec islamistični priseljenec.

Čeprav so okoliščine še nejasne in bi človek pričakoval, da bi organi pregona začeli s preiskavo, kako je do dogodka prišlo, je policija takoj začela s postopkom zoper pogumno najstnico, medtem ko sta spolna predatorja mirno odšla. Ravnanje oblasti so (to ni nobeno presenečenje) pozdravili levičarski mediji, češ da so migranti tisti, ki jih ogrožajo domačini. Po njihovo otrok ne bi smel nositi orožja, da bi se počutil varnega. V Združenem kraljestvu so sicer solzivec oziroma katerikoli predmeti za samoobrambo nezakoniti, kar pomeni, da ranljive mlade ženske nimajo nobenih zakonitih sredstev za zaščito. Mlademu dekletu so v bran stopili neodvisni mediji in družbena omrežja, ki so odziv dekleta na spolno nadlegovanje označili za pogumno dejanje, po katerem bi se morali zgledovati škotski moški. Dogodek je čez noč postal globalno viralen, na Otoku je spet sprožil razpravo o javni varnosti, odzivu policije in vplivu priseljevanja v Združenem kraljestvu.

Skoraj sočasno je na sodišču v Chelmsfordu potekal postopek proti Hadushu Kebatuju. Etiopijec je v začetku julija v lokalu nadlegoval 14-letnici, ki sta jedli pico. Nagovarjal ju je, naj gresta z njim v hotel, ker si želi z njima imeti otroke. Ob tem ju je otipaval po nogah in ju želel poljubiti. Dekleti sta na sodišču povedali, da sta povsem otrpnili. Primer je sredi julija sprožil proteste pred hotelom Bell, kjer je bil Kebatu nastanjen. In ni treba posebej razlagati, da so se pred sodnikom znašli tudi protestniki. To je pač nova realnost v Združenem kraljestvu. Tudi zato nekateri menijo, da je Velika Britanija za belce malodane izgubljena, da pa pogumna 14-letnica iz Dundeeja kaže način, kako se temu upreti.

Če kdo misli, da je oziroma bo v Sloveniji kaj drugače, se moti. Obstajajo številni primeri spolnega nadlegovanja in tudi posilstev, ki jih zagrešijo prišleki, a ti sploh ne pridejo v poročila, ki jih policija pošlje medijem. Le takrat, ko kdo na to opozori, se oblast odzove, nevladne organizacije pa skušajo dejanja migrantov minimizirati, češ da gre za osamljene primere. Ne gre! V tretjem svetu, od koder prihajajo, je nasilje del njihove kulture. In zdaj ga prenašajo v Evropo, njihovo

ravnanje podpirajo celo politiki. Se spomnite, kako se je poslanka Levice Nataša Sukič priklenila na nezakonitega migranta, ki bi ga morali izgnati iz države? Ja, tudi Slovenija potrebuje najstnico s sekiro in z nožem.